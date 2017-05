Edsvära/Norra Vånga var illa ute en bit in i den andra halvleken. Då ledde gästande Tibro med 1–0 och hade ett kanonläge att spä på ledningen på en straffspark – som dock missades.

– Den straffmissen gav oss energi, säger spelande tränaren Per Westerberg.

Viktor Forsblad nickade in kvitteringen innan Tibro kunde återta ledningen på nytt.

Sedan klev försvararen Erik Forsblad in i handlingen. Under matchen flyttades han upp på yttermittfältet. Det skulle visa sig vara ett succédrag – i den 70:e minuten nickade han in 2–2 och i 86:e kom avgörandet genom ett snyggt och hårt långskott.

– Kul och skönt att han fick utdelning och vara delaktig i den delen av banan, säger Per Westerberg och fortsätter:

– En skön seger. Vi visade bra karaktär när vi vände matchen. Killarna ska ha all heder.

Tack vare segern kliver ENV upp på fjärde plats i division 4-serien.

ENV–Tibro 3–2 (0–1)

Mål, ENV: Erik Forsblad 2, Viktor Forsblad.