Skogsbrand i Essunga – helikoptrar fick vattenbomba

En skogsbrand på 1,5 hektar bröt ut under onsdagseftermiddagen i Essunga. En stor räddningsinsats inleddes och efter flera timmar var branden under kontroll.

– Räddningstjänsten kommer att jobba hela natten fram till imorgon bitti, säger Per Gustafsson, räddningsledare i Vara.