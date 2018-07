För tillfället har 184 fordon anmält sig till truckshowen som pågår under helgen, 20 till 21 juli på Bällefors gamla flygplats utanför Moholm. Det lovas 17 typklasser, de största klasserna är fjärrbil, dragbil och krokbil. Både Anton Lundberg och Ronnie Nilsson menar på att de inte gjort några större ändringar i upplägget, då det redan är ett vinnande koncept.

– Vi har finslipat på det vi har men mer behövs inte. Folk ska kunna komma hit med familjen och ha kul. Det ska passa alla, säger Anton Lundberg.

"Det mäktiga som inte går att missa"

Under fredagskvällen pågår en så kallad ljusshow där man tar en närmare titt på bilarna för att utse den vinnare som har bäst varningsljus.

– Vi tittar närmare på parkeringsljusen för att se att allt sitter på rätt plats, det ska vara smakfullt och inte allt för klottrigt. Det är en riktigt mäktig stund på kvällen som inte får missas, säger Ronnie Nilsson.

Ett annat pris som utses är People's Choice och det är precis som det låter. Publiken får vid ingången en broschyr med alla fordon och under kvällen röstas den snyggaste bilen fram. Men detta är inte det enda att se fram emot med helgen. Under fredagskvällen bjuds det även på musik från bandet Ölpubliken från Mariestad och under lördagen står Grass tank från Linköping på scen.

Pengarna doneras

Pengarna som blir över från alla avgifter doneras till de som är i behov, berättar Anton Lundberg.

– Efter att vi betalat ut alla avgifter donerar vi resten till de som mest behöver. Vi inriktar oss till barnorganisationer, säger han.

År 2016, donerades 20.000 kronor till Ronald McDonald's barnhus i Göteborg och år 2017, donerades 20.000 kronor till Barndiabetesfonden.