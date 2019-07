Zerai presenterades av Skövde AIK under onsdagen.

– Nattnael passar bra in i vår trupp, en duktig teknisk mittfältare med stor löpkapacitet som kommer att bredda vår trupp under den tuffa hösten. Sedan är det också en kille med lokalförankring vilket passar den modellen vi arbetar utefter när det gäller att satsa på killar som är från Skaraborg, säger Saiks klubbchef sportchef Per Åstemo till klubbens hemsida.

19-åringen, som har Skara FC som moderklubb, är glad över att vara hemma.

– Det känns bra, det är kul. Jag har verkligen lärt mig mycket där (Elfsborg) och att ta steget till Skövde AIK känns bra, säger Zerai som inte fick något A-lagskontrakt av den allsvenska klubben.

– Det är inte alla som får det, men man får en riktigt bra skola och det har man alltid med sig. Det är bara att köra.

Hur hamnade valet på Skövde AIK?

– Det blev lite så automatiskt när det är nära hem. Vi hade en bra dialog med dem och dem med min agent. Sen testade jag på det och det kändes bra från båda sidor. Då var det bara att köra på det spåret.

I Elfsborg har Zerai spelat U21-fotboll. Nu får han ta klivet över till seniorfotboll.

– Det här är ändå nästa steg och jag känner mig redo för det. Det är skillnad på senior- och ungdomsspel, säger Zerai som kommer till en toppklubb i division 1.

– De har gått väldigt bra, men det är upp till mig att göra mitt bästa. Sen får vi se vad som händer.