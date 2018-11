Det blev en tuff start på matchen mot Lugi för Skara som låg under med 3–10 efter en dryg kvart. Spelet var som paralyserat och inte mycket stämde.

Därefter vaknade laget till och krympte siffrorna samt fick lite känning. Ställningen i paus var 16–12 till hemmalaget i Lund.

– Vi börjar inte alls bra. Det känns som vi sitter kvar i bussen. Vi har många växlar till att lägga i, sa Mikaela Johansson i pausintervjun med C More.

– Om vi kunde svara på varför så skulle det inte se ut så här. Jag vet inte om vi vill för mycket i och med att det är en ganska viktig match för oss. I slutet av halvleken kommer vi in i det och får till lite kontringar och får träff bakåt.

Den andra halvleken inleddes betydligt jämnare än den första. Lagen bytte mål med varandra i stort sett hela tiden. Med knappa tio kvar av matchen stod det 28–24.

Lugi skulle avsluta matchen som man startade den. Skara orkade inte bita sig kvar i slutet och föll till slut med 27–36.

– Andra halvlek är under all kritik. Vi sa till varandra att vi skulle få stopp på deras skytte och vara aggressiva men det öppnar upp sig och de är bra man-man, säger Sofia Berndtsson till C More.

Skara har nu fortsatt fyra poäng efter åtta omgångar.

– Man kan börja leta problem men vi känner ändå att vi har gjort mycket bra saker också men i dag blir det plattfall. Vi får försöka analysera detta och gå in med en helt annan pondus i nästa match.

