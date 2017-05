När Skara FC och Vara SK ställs mot varandra brukar det bli prestigefyllda matcher. Den här gången möttes två lag som inte riktigt levt upp till förväntningarna i seriespelet så här långt.

Matchfakta: Skara–Vara 4–2 (1–0) Målen: 1–0 (12) Oliver Jonsson, 2–0 (46) Niklas Eklund, 3.. Matchfakta: Skara–Vara 4–2 (1–0) Målen: 1–0 (12) Oliver Jonsson, 2–0 (46) Niklas Eklund, 3–0 (56) Rasmus Holmqvist, 3–1 (58) Kristoffer Ejdestig 4-1 (59) Niklas Eklund, 4–2 (91) Edvin Johansson. Domare: Jonas Falk, Bollebygd. Publik: 212.

Första målet i matchen kom i tolfte minuten efter att Skara fick en frispark. Rasmus Holmqvist agerade och slog den snabbare än vad någon kunde ana. Bollen snappades upp av en framrusande Oliver Jonsson som satte 1–0.

– Jag såg att han stod och "mottade" där så det var bara för mig att löpa på. Bollen kom perfekt till mig och jag fick en halvträff men den gick in, säger Oliver sin gjorde sitt första mål för året.

Spelmässigt var det ganska jämnt mellan lagen och ingen hade klagat om det stått 1–1 istället för 1–0 i halvtid.

Rejäl islossning

Många hade nog ställt sig in på en dramatisk andra halvlek. Så blev det inte. Redan en minut in slog Niklas Eklund in en retur till 2–0 vilket skapade andrum. Energispelaren Rasmus Holmqvist fick en passning på djupet och sköt 3–0.

Kristoffer Ejdestigs reduceringsmål på frispark var fint, välplacerat och en biljett in i matchen. Varas hopp försvann dock tämligen snabbt; bara minuten senare gjorde Niklas Eklund 4–1 och drog ner rullgardinen. Sista 30 minuterna blev något av en transportsträcka.

– Det är alltid roliga matcher mot Vara och därför är det jäkligt skönt att vinna mot dem, säger Oliver Jonsson och fortsätter:

– Vi har kvaliteten för att vara på övre halvan i tabellen. Skönt att vi kan visa det.

Ja, tack vare segern kliver SFC upp på femte plats i tabellen och skuggar topplagen. Efter premiärkrossen mot Tibro var man inblandade i fyra jämna fajter där det bara blev två poäng.

Bortasegern mot Hjo blev något av ett trendbrott för laget. Nu har man plötsligt marginalerna på sin sida.

– Vi hade flyt i den matchen och det rider vi vidare på nu.

Om flytet fortsätter kan fortsättningen på serien bli högintressant för Skara FC.