Tisdagar under perioden 18 juni-13 augusti kl. 18.30 bjuder man in till "Tisdagskväll i domkyrkan" där musikanterna har lokal anknytning. De flesta är ungdomar som på olika sätt medverkat i domkyrkoförsamlingens verksamhet under årens lopp; ex genom medlemskap i domkyrkans ungdomskör och SKU.

Under juli månad finns domkyrkans sommarvärdar, även dessa ungdomar i församlingens verksamhet, på plats. De berättar gärna om kyrkan och svarar på frågor. Det finns också fasta tider för guidningar för små och stora.

De yngsta, 3-6 år, har möjlighet att träffa kyrkråttorna och får veta vad de egentligen sysslar med hela dagarna i domkyrkan.

Barn mellan 7- 12 år kan gå på skattjakt i domkyrkans många spännande skrymslen och vrår tillsammans med glasmästarsonen Oskar.

För de vuxna erbjuds två guidningar; dels en om konsten i domkyrkan, och dels en tornvandring.