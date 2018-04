Skara HF är pressat att vinna på söndag då den andra matchen i SHE-kvalet spelas i Skara idrottshall. I måndags föll man mot Tyresö med 22–29 och Elin Ottosson var mäkta besviket på sitt lag efteråt.

– Just nu är det bara att sätta sig på bussen och bryta ihop. Sen får vi snacka ihop oss och prata om vad vi behöver göra bättre för att så här kan vi liksom inte uppträda, sa hon till SkLT direkt efter slutsignal.

Men revanschchansen för 27-åringen riskerar att utebli efter att hon skadat foten under onsdagens träning.

– Det stämmer. Kryckorna är min bästa vän just nu. Jag ska åka in och ta kompletterande röntgenbilder, säger Ottosson när SkLT når henne under torsdagseftermiddagen.

Hur allvarligt är det?

– Jag har faktiskt ingen aning vad det kan vara än, om det är en stukning enbart. Det känns inte som tidigare.

Har du haft problem tidigare?

– Stukat fötterna har man ju gjort men det här känns värre. Spel på söndag är osäkert.

När får du besked på om du kan spela?

– Förhoppningsvis i kväll (torsdag) eller i morgon, säger Skara HF:s vänsternia Elin Ottosson.