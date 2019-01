Under 2018 har Skaraortens Ryttarförening samlat in 40 000 kronor genom att sälja fika och panta insamlade burkar och flaskor. Pengarna går bland annat till att bekosta vård av sjuka hästar.

– Jag har bakat chokladmuffins för att få in pengar till min favorithäst, Simpson, som ska opereras, säger femåriga Saga Petersson.