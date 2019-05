Ardala GoIF kom till spel mot Alingsås IF med ett par tunga resultat i ryggen. Senast föll Ardala på grund av ett mål av Främmestads IK i slutminuterna och i matchen innan dess åkte de på storstryk mot serieledande Ahlafors IF.

Således ett lag i behov av poäng, om inte annat för tabellpositionen där nykomlingen tillhör bottenstriden.

Och visst skulle de få det. Dessutom i plural.

Upp över strecket

Borta mot mittenlaget Alingsås fick Ardala nämligen sitt segermål redan efter fyra minuter. Ett självmål av hemmalaget, som gav Ardala en tidig ledning.

Den lyckades de därefter alltså behålla, styra hem säsongens andra seger och knipa tre poäng till Ardala IP.

De tre poängen gör samtidigt att Ardala klättrar ett steg i tabellen. I och med att bottenkonkurrenten Melleruds IF förlorade med 4–0 borta mot Gerdskens BK återfinns Ardala just nu på den negativa kvalplatsen i stället för under strecket.