12 000 ton mynt till ett värde av 1,5 miljarder kronor ska bytas ut. Samtidigt är det allt svårare och dyrare för både privatpersoner och företag att lämna in mynt till bankerna.

Som en konsekvens gick branschorganisationen Svensk Handel redan under oktober 2016 ut och rekommenderade sina medlemmar att inte ta emot fler än 25 mynt per kund. Detta för att undvika en allt för stor kontanthantering i handeln under utbytet.

Blir hårdkörning

På Pressbyrån vid Sandtorget i Skövde är kommersen i full gång. Här sker ungefär en tredjedel av köpen med kontanter.

– Jag tycker att det har gått bra. Vi följer Svensk handels rekommendation om maximalt 25 gamla mynt per inköp, säger ägaren Ann-Marie Lundell.

– Men visst har vi märkt en ökning på senaste tiden, och de sista dagarna kommer det nog att bli hårdkörning, för jag tror det är många som har de gamla mynten kvar hemma.

Mynten som blir ogiltiga i handeln på lördag går däremot fortfarande att sätta in på banken fram till den 31 augusti 2017. De sedlar som blir ogiltiga kan sättas in på banken till och med 30 juni 2018. Riksbanken har tagit fram tjänsten myntkartan.se där alla banker och butiker som tar emot mynt listats.