Shy Martin och Shy Nodi (vars egentliga namn är Nirob Islam) har under artistnamnet Shy nått stora internationella framgångar som låtskrivare. De har bland annat legat bakom världshiten "The Ocean" som framförts av en annan skaraborgare - Mike Perry från Skövde. Andra låtar som Shy stått bakom är "All we know" med The Chainsmokers och "First time" med Kygo & Ellie Gouldings. De var dessutom aktuella för priset 2016, då för insatserna med bandet Södra Station.

Juryns motivering lyder: "Från att ha varit nominerade till världens bästa musikpris 2016 till att sedan, på så kort tid, fullständigt mangla ut hit på hit på hit i världen."

22-åriga Sara Hjellström är uppväxt i Lerdala och gick sin gymnasieutbildning på Music and production i Skara och musikkarriären inleddes under den tiden i bandet Browsing Collection. Efter gymnasiet flyttade Sara till Örnsköldsvik för att studera på yrkesutbildningen Musikmakarna. Därefter har musikkarriären verkligen tagit fart på allvar.

Denniz Pop Awards instiftades 2013 till minne av musikproducenten Denniz Pop som gick bort i cancer 1998, endast 35 år gammal. Denniz Pop (vars riktiga namn var Dag Volle) låg under sin karriär som musikproducent bakom stora framgångar för artister som Backstreet Boys, Britney Spears, Ace of Base, Dr Alban och E-Type.

Denniz Pop Awards hyllar främst svensk musik som fått genomslag i världen och priset ska inspirera unga musiker till att fortsätta med musiken. I juryn i årets Denniz Pop Awards har bland annat Sveriges just nu mest kände musikproducent Max Martin (som egentligen heter Martin Sandberg) ingått. Han har i juryn bland annat haft sällskap av artister som Tove Lo och Laleh.

Övriga två stora priser som delades ut på lördagskvällens gala i Stockholm var Årets rookie band/artist som gick till bandet Flat Earth Society. Årets rookie i kategorin låtskrivare/producent blev Agrin Rahmani som legat bakom framgångar för artisten Léon med bland annat den stora hitlåten "Tired of talking."