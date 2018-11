Trupperna till Morgondagens stjärnor

Söderlaget

Målvakter: Robin Streifert, Ängelholms FF, Martin Lucena Londono, IK Oddevold.

Försvarare: Filip Karlin, Ljungskile SK, Anton Hallstensson, Åtvidabergs FF, Oscar Zachrison, Ängelholms FF, Niklas Svensson, Ängelholms FF, Erik Hedenquist, Utsiktens BK.

Mittfältare: Adam Fägerhag, Husqvarna FF, Simon Marklund, Åtvidabergs FF, Tobias Karlsson, Torns FF, Alexander Engholm, Ängelholms FF, Rasmus Örqvist, Skövde AIK, Elmar Abraham, Skövde AIK.

Anfallare: Oliver Stojanovic-Fredin, Ängelholms FF, William Granath, Skövde AIK, Tarek Alnator, Husqvarna FF.

Tränare: Besnik Llazani, Kristianstad FC, Rickard Johansson, IK Oddevold.

Norrlaget

Målvakter: Elias Hadaya, Assyriska FF, Nahir Saliba, Arameisk-Syrianska IF.

Försvarare: William Loeper, Arameisk-Syrianska IF, Adel Ziarat, Umeå FC, Pontus Rödin, FC Linköping City, Adnan Catic, BK Forward, Samuel Persson, Sandvikens IF.

Mittfältare: Artin Borsali, Arameisk-Syrianska IF, Kevin Johansson, BK Forward, Fredrik Hammar, Akropolis IF, York Rafael, Sandvikens IF, King Hägg Obinongo, Arameisk-Syrianska IF, Daniel Hultqvist, Karlslunds IF HFK, Jonathan Käller, Skellefteå FF.

Anfallare: Eliyo Türken, BK Forward, Monir Jelassi, Sollentuna FK.

Tränare: Rickard Nilsson, BK Forward, Jonatan Partin, Arameisk-Syrianska.