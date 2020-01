Mellan klockan 07.00 fram till midnatt kommer Skoltorget i Skara att vara helt avstängt för både parkering och gående. Samma gäller för Stortorget samt Södra kyrkogatan från klockan 08.00.

Under filmtagningarna kommer trafik och gående på Järnvägsgatan, Rådhusgatan och Södra Kyrkogatan att stannas under 3-5 minuter. Flaggvakter kommer att finnas för att reglera trafiken under tagningarna.

Det kommer också att finnas informatörer på platser för att informera där gående kan komma in i bild och informerar om viss väntetid på 3-5 minuter.



Foto: Google maps

Östra Kungshusgatan kommer att vara öppen för trafik och delen av Södra Kyrkogatan från Östra Kungshusgatan mot Skolgatan kommer att vara öppen för trafik under tagning.

Boende i fastigheterna samt transporter till fastigheterna kommer att ske mellan tagningarna, informerar Skara kommun.

Läs mer: