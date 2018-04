Under tisdagskvällen drar debatten #MittSkara igång – men du behöver inte vara på plats för att fråga panelen om vår stad och deras roll i dess utveckling.

Vill du redan under dagen skicka in din fråga, eller tycka till under livesändningen, använder du hashtagen #mittskara i sociala medier! Vi finns på Twitter och Facebook, och kommer att följa hashtagen hela dagen och kvällen!

Livesändningen från debatten börjar 18.00 och går att ses på skaraborgslanstidning.se. Debatten hålls på Hotell Jula på Vilanvägen i Skara.

I panelen deltar kommunpolis Oscar Svantesson, polisområdeschef Mats Svantesson, kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström (S), oppositionsråd Ylva Pettersson (M), centrumföreningen Megas ordförande projektledare Peter Gustavsson, handlade Charlotta Lidberg, och SkLT:s ansvarige utgivare Marie Johansson Flyckt.

Sandra Skeppar modererar debatten, Patricia Svensson, onlinechef för Hall Media AB, kommer plocka upp publikens frågor, och Sophia Magasanik, sociala medieansvarig, kommer plocka upp frågor i sociala medier.