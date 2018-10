Körkortet är värdefullt, i dubbel mening, och kostnaden för att få det eftertraktade kortet varierar, enligt en undersökning som jämförelsesajten shopalike.se gjort, stort beroende på var i landet man bor.

Västra Götalands län är sjätte dyrast i Sverige med en medelkostnad på 494 kronor för en 40-minuterslektion.

Dyrast i Sverige är det i Jönköpings län med en snittkostnad på 567 kronor för en lektion 40-minuterslektion, medan Skåne är billigast med en kostnad på 457 kronor.

I vårt område är körlektionerna dyrast i Mariestad där det kostar 526 kronor per 40 minuter. Billigast klarar sig Tidaholmarna som bara behöver betala 443 kronor för en lektion, och Skaraborna som enligt undersökningen betalar 444 kronor.

Genomsnittligt pris för en 40-minuterslektion 1. Tidaholm, 443 kronor 2. Skara, 444 kronor 3. Götene, 460 kronor 4. Skövde, 461 kronor 5. Lidköping, 468 kronor 6. Falköping, 488 kronor 7. Vara, 512 kronor 8. Mariestad, 526 kronor

De städer i Sverige som toppar listan över de dyraste körlektionerna är Vetlanda, 648 kronor, Gällivare, 620 kronor och Solna, 615 kronor. De billigaste städerna är Kävlinge, 380 kronor, Arlöv, 410 kronor och Malmö, 412 kronor.

I undersökningen har man också titta på vid vilken tid under året som svenskar helst vill ta körkort, där det märks en tydlig ökning av sökmängd på körkort under sommarhalvåret och sedan en kraftig nedgång under vinterhalvåret. Resultatet stämmer överens med tidigare analyser som säger att högsäsongen för körkortsprov och körskolor är under sommarhalvåret. Det betyder att om man vill ta sitt körkort så fort som möjligt bör man ta det under vinterhalvåret.

Datan som shopalike.se använde samlades in från Transportstyrelsens söktjänst 30 juli till 3 augusti. Studien utfördes på sammanlagt 702 svenska trafikskolor och priserna som redovisas är baserade på styckpriset för en lektion på 40 minuter. Ett medelvärde plockades sedan ut för stad och län. Priserna kan ha förändrats sedan studien utfördes.