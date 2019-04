Generellt sett har utlokaliseringarna ökat på Skaraborgs sjukhus de senaste fem åren. Det visar både akutsjukhusets egen statistik och den sammanställning som Sveriges kommuner och landsting presenterar.

Sett till den somatiska vården utlokaliserades i genomsnitt 3,4 personer per 100 disponibla vårdplatser varje månad på sjukhusen i Skövde, Falköping, Lidköping och Mariestad under 2018. Det innebar att i genomsnitt 31 patienter vårdades på annan avdelning än den de ursprungligen skrivits in på när man räknade antalet varje morgon. Flest utlokaliseringar pågick under mars då siffran landade på 39, medan den i november var nere på 22.

Relativt låg överbeläggning

Överbeläggningen, vilket innebär att inskrivna patienter vårdas på vårdplatser som inte uppfyller kraven, var i genomsnitt 2,7 per 100 disponibla platser varje månad. Det är ungefär hälften av den överbeläggning som Sahlgrenska universitetssjukhuset upplever och där är ökningen betydligt markantare under sommarmånaderna än i Skaraborg.

Under sommaren 2018 var beläggningsgraden på Skaraborgs sjukhus 93 procent, vilket är över regionens målsättning. Antalet avvikelser med risk för vårdskada uppmättes till närmare 700 stycken under perioden och man mottog även fler klagomål än tidigare år, varav flera omfattade patienter som flyttats mellan olika avdelningar.

Många utlokaliserade i årets början

2017 utlokaliserades i genomsnitt 4,8 patienter per 100 disponibla vårdplatser och månad. Toppen nåddes i augusti då siffran landade på 6,2 utlokaliseringar, vilket fram tills i februari i år var den högst uppmätta nivån sedan 2013.

Nu har siffran dock överskridits. 6,3 patienter utlokaliserades per 100 vårdplatser under 2019 års andra månad och i januari var siffran inte långt ifrån. Det är betydligt högre än resterande sjukhus i Västra Götalandsregionen som i genomsnitt hade 2,9 utlokaliseringar per 100 platser under februari.

Ortopedin hårt ansatt

I höstas konverterades ett antal vårdplatser inom ortopedin från Skövde till Falköping, den avledning som flest utlokaliseras från på Skaraborgs sjukhus, på grund av personalbrist. För närvarande finns 16 vårdplatser i Lidköping och 32 i Skövde och Falköping, men behovet är större än så.

– Vi behöver ha 36 vårdplatser enbart för det akuta behovet här i Skövde, sa verksamhetschef Henrik Hjulström till tidningen nyligen.

Även kirurgi- och avdelningarna för hud/infektion/njurmedicin/kardiologi/vårdhygien är enheter som tvingas utlokalisera en betydande del av sina patienter.