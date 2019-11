Medarbetarna vid KAVA – Kirurgisk akutvårdsavdelning - tycker det är bra att undvika så mycket matsvinn det går.

– Det vi kan påverka är antalet brickor, inte matrester från tallrikarna, förklarar Åsa Lastra.

Varje år får hon till sig mätning av matsvinn och det är efter den man kan utvärdera, vilket ses som mycket givande. Inställningen bland personalen är att matsvinn handlar om ekonomi och att det är mycket onödigt att slänga mat. KAVA har även gjort egen pinnstatistik under två veckor för att få fram svinn eller om det har saknats någon sorts kost.

– Jag tar hjälp utav nutritionsansvarig undersköterska och ytterligare en undersköterska som ansvarar för beställning av mat. Vi gör även utvärderingar under årets gång för att reagera om vi inte har balans avseende matåtgång.

Inom avdelningen har man även tittat på flödet av patienter under alla veckodagar samt under dygnet. Det är en utmaning att som akutvårdsavdelning arbeta med att minska matsvinn, eftersom här finns patienter som oftast inte får äta samt att ändringar betyder att patienter får äta på kort varsel.

– Vi beställer en bas med mat för två-tre veckor per gång, den mängd som vi minst beräknar kommer att gå åt. Antalet brickor varierar under dygnet och under veckodagarna som baseras på flödesstatistik. Därtill beställer vi dagligen, inför varje måltid, extra brickor om det behövs samt specialkost. Vi har även färdiga matlådor i kylen som kan förvaras upp till fem dagar och dessa använder vi när brickorna inte räcker till, säger Åsa Lastra.

Eftersom KAVA är en akutvårdsavdelning med en medelvårdtid per patient på 1,8 dygn så begränsas utbudet under måltiderna. Här finns precis vad som behövs till en frukost samt ett val till lunch och middag. Det erbjuds dessutom alternativ såsom matlådor, frysta rätter, kalla fruktsoppor eller näringsdryck som tillägg.

– Vi kommer att fortsätta att utvärdera och göra mätningar per år för att se att vi håller balansen, det är även viktigt att medarbetarna också reagerar om vi får för få brickor eller om det blir brickor över. Matsvinnet är en levande handling som vi ständigt måste arbeta med, säger Åsa Lastra.