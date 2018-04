Konserten är ett lika säkert vårtecken, om inte säkrare, än såväl tranor som snödroppar. Denna konsert framför musikkåren helt på egen hand med solister ur det egna ledet. Temat för konserten är musik från de nordiska länderna.

Norden har en mycket rik och unik musikskatt. Och från denna skatt tänker musikkåren bjuda på både kända och, kanske för en del, mindre kända stycken. Vi kommer att få höra Champagnekorkar smälla, känna lugnet från en Svensk fäbod, ryckas med i marscher från respektive land och njuta av Abbas tonspråk. Ur det rikt varierade programmet kan bland annat nämnas: ”Champagne-Galopp”, ”Finlandia”, ”GammalFäbodpsalm”, ”Svenska Folkvisor”, ”Valdresmarsj”,”Köpenhavner-March”, ”Thank You For The Music” samt respektive lands nationalsång.

Det är dirigenten Peter Svensson som, med van hand och humor, kommer att lotsa såväl musiker som publik under denna musikaliska odyssé genom de nordiska länderna. Dirigenten Peter Svensson.