Som det ser ut nu kommer flera av Vara konserthus evenemang att kunna genomföras som planerat då antalet personer som vistas i lokalerna vid evenemangen inte överstiger 500 personer. Detta gäller både publik, medverkande och personal, informerar Vara konserthus på sin hemsida.

– Vi har inte så många evenemang som är över 500 personer, säger Ewa Woldenius, tillförordnad marknadschef på Vara konserthus.

Onsdagskvällens större evenemang med Pernilla Wahlgren kunde därmed genomföras, då de var en bit under 500 personer. Då var inte förbjudet för större sammankomster genomfört, men man valde ändå att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vi erbjöd de som var oroliga att köpa tillbaka sina biljetter, så vi låg under 500 personer.

Framåt är det fyra större föreställningar som man nu ser över där det kan bli över 500 besökare. Ewa Woldenius vill inte gå in närmare på exakt vilka, men på programmet den närmsta tiden är det en slutsåld hyllningskonsert till Björn och Benny, hyllningskonserten Swedish music wonder samt konserter med Nordman, Smith and Tell, Molly Sandén och Samuel Ljungblad samt en dinnershow med Eric Gadd.

Det kan bli så att försäljningen begränsas så antalet inte överstiger 500.

– Vi tittar på hur det ser ut med fribiljetter den närmsta månaden, jag kan inte exakt säga vilka som passerar 500 personer utan det måste vi gå genom. Vi håller på och jobbar med det här från alla kanter och scenarion.

Annons

Om myndigheternas bedömning ändras har Vara konserthus beredskap för att agera. Då kommer man att kommunicera detta via sin hemsida och ta kontakt med berörda kunder.

– Vi uppdaterar informationen löpande på vår hemsida.

Om ett evenemang ställs in kommer Vara konserthus att kontakta alla berörda biljettköpare för mer information via sms och mejl, enligt de gällande rutinerna som konserthuset har. För avbokningar gäller fortsatt de vanliga avbokningsreglerna, läkarintyg krävs för att få återköpa biljetterna.

Vara konserthus ber även sina besökare att visa hänsyn till varandra genom at stanna hemma om man är sjuk och kontakta sjukvården vid behov.

– Så gäller även för vår personal, är man sjuk ska man stanna hemma, säger Ewa Woldenius.