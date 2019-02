Tjejvasan, tävling: 1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor, 1,21,03. 2) Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb, 1,21,04. 3) Katarina Smutna, Tjeckien, 1,21,07, 4) Emma Wikén, Åsarna IK, 1,21,09, 5) Laila Kveli, Norge, 1,21,09, 6) Elin Mohlin, Sockertoppen, 1,21,11, 7) Frida Erkers, IFK Mora SK, 1,21,24, 8) Sandra Olsson, Malungs IF, 1,21,29, 9) Frida Hallqvist, Åsarna IK, 1,21,30, 10) Ida Dahl, IFK Mora, 1,21,38, 19) Maria Nordström, Borås SK, 1,25,48, 21) Sandra Adriansson, Borgstena IF, 1,25,50, 39) Emma Musslinder, Falköpings AIK SK , 1,29,12, 62) Catharina Ramhult, Ulricehamns IF, 1,32,11, 74) Matilda Melander, Falköpings AIK SK, 1,33,18, 155) Kicki Häggblom, Träningskonsulten SC, 1,42,13, 177) Pernilla Kronberg, IF Hagen SK, 1,44,13, 182) Anna Karlsson, Träningskonsulten SC, 1,44,46, 222) Lisa Lanevik, Magra IS, 1,47,29, 258) Jessica Wänerstedt, Team Power Women, 1,49,36, 310) Pia Westman, IFK Skövde SK, 1,53,11, 318) Martina Alvarsson, IFK Skövde SK, 1,53,38, 319) Petra Björk, IFK Skövde SK, 1,53,43, 405) Madeleine Bougas Lööf, Mariestads FK, 1,59,17, 407) Emma Lidén, Magra IS, 1,59,28, 420) Anna Holth, Lidköpings VSK, 2,00,40, 421) Karin Torstensson, Falköpings AIK SK, 2,00,46, 509) Anna Dicander, Magra IS, 2,09,38

Tjejvasan, motion: Frida Olofsson, Skövde, 1,55,41, Annie Andersson, Tidaholm SOK Sisu, 1,56,19, Anna Hellström, Skövde, 2,01,48, Annika Drakfors, Falköping AIK SK, 2,03,27, Anna Anderberg, Träningskonsulten SC, 2,05,36, Malin Eriksson, Skövde, 2,08,28, Lina Persson, Skövde, 2,09,29, Karin Magnusson, IF Hagen FIK, 2,09,36, Linda Stang, Lidköping, 2,11,19, Berit Andersson, Molla Byalag, 2,11,26, Tanja Renfors, Träningskonsulten, SC, 2,12,28, Carola Carlsson, Träningskonsulten, SC, 2,13,59, Helen Ward, Tibro, 2,14,14, Hanna Arosenius, Ryda SK, 2,15,07, Emelie Jägerström, Falköping, 2,15,17, Angelica Andersson, Ljung, 2,15,37, Ella Johansson, Skövde, 2,15,53, Klara Magnusson, IF Hagen FIK, 2,17,02, Carina Gustavsson, Skövde, 2,18,26, Sofia Gumaelius, Träningskonsulten SC, 2,18,55, Sofie Fåglum Karlsson, Falköping, 2,19,33, Sari Falk, Tidaholm SOK Sisu, 2,20,11, Lena Birath, IFK Skövde SK, 2,21,17, Marie Törnberg, Lidköpings VSK, 2,21,43, Charlotta Wångdahl, Lidköpings VSK, 2,22,09, Madeleine Persson, Falköping, 2,22,49, Nina Gumaelius, Träningskonsulenten SC, 2,24,06, Karin Lundkvist, Falköping, 2,24,24, Emilia Eliaeson, Ryda SK, 2,25,03, Gun Engström, IF Hagen SK, 2,27,32, Anna-Karin Engström, Skövde, 2,27,36, Lillemor Nilsson, Kvänum, 2,28,57, Karin Frisen Kollberg, Hjo, 2,29,18, Anna Olsson, Skövde, 2,29,35, Tuva Kjellson, Skövde, 2,29,37, Elsa Zabel, Skövde, 2,30,24, Lena Wigholm, Kommunals IF, 2,30,36, Carola Tengroth Brolin, Vara, 2,30,48, Anna Alvarsson, Tidaholm, 2,32,12, Hanna Österberg, Grästorp, 2,34,25, Lena Kilander Johansson, Falköping, 2,34,27, Åsa Bark, BF Billingen vandrings, 2,34,44, Anette Ewertsson, Dalum, 2,34,46, Frida Junvik, Sandhem, 2,36,23, Frida Sveider, Skövde, 2,36,36, Carola Tärning, Falköpings AIK SK, 2,36,39, Nora Tärning, Falköpings AIK SK, 2,36,39, Cecilia Dittmer, Tidaholm SOK Sisu, 2,36,40, Anna Wänerstedt, Götene, 2,37,24, Pia Larsson, Tibro, 2,38,58, Eva Furhoff, Skövde, 2,40,45, Anna Wallgren, Falköping, 2,40,49, Lotta Ahlqvist, Falköpings CK, 2,42,49, Lina Persson, Ljung, 2,43,38, Vilhelmina Svensson, Åsenstjärnan, 2,45,42, Denise Fasth, Lidköping, 2,45,42, Maria Svensson, Skövde, 2,46,00, Kerstin Gustavsson, Gullspång, 2,48,10, Marianne Johansson, Swedbanks IF, 2,48,25, Irma Andersson, Lerdala IF, 2,48,55, Felicia Apelgren, Fagersanna, 2,48,56, Helene Lager, Herrljunga, 2,48,59, Marie Apelgren, Tibro, 2,49,49, Anette Ydman, Mullsjö, 2,49,50, Anna-Maria Andersson, Lidköping, 2,50,32, Katarzyna Olofsson, Gårdsjö, 2,50,59, Helen Johnsson, Karlsborg, 2,51,11, Marie Jonsson, Tibro, 2,52,23, Martina Rådmark, Götene, 2,52,52, Ulrika Aleniusson, Hjo, 2,53,42, Hanna Forsberg, Mariestad, 2,54,05, Anna Wester, Tidaholm, 2,55,21, Lisa Brandin, Skövde, 2,55,25, Pernilla Hansson, Lidköping 2,56,36, Malou Hultman, Skövde, 2,57,19, Annika Karlsson, Nossebro, 2,59,05, Hulda Thorarinsdottir Audbjörg, Skövde, 2,59,53, Karin Gustavsson, Gullspång, 3,00,45, Linn Lindblom, Lidköping, 3,01,03, Katharina Lindér, Hjo, 3,01,43, Maud Johansson, Hjo, 3,01,51, Lina Mellegård, Tråvad, 3,01,53, Nina Ahokas, HCL Roostergirl, 3,02,14, Lina Dahlen, Ljung, 3,03,26, Annika Sörman, Tidaholm, 3,04,05, Marie Storgårds, Lundsbrunn, 3,04,06, Lena Larsson, Vara, 3,05,02, Sofia Stigson, Vara, 3,05,04 Lisa Persson, Mariestad, 3,07,02, Siv Naess, Tidaholm SOK Sisu, 3,08,06, Merethe Adolfsson, Tidaholm, 3,08,08, Birgitta Bertilsson, Lidköpings VSK, 3,08,09, Eva-Britt Svensson, Team Viljan, 3,08,17, Anna Hasselström, Tråvad 3,08,30, Lena Magnusson, Falköpings CK, 3,09,17, Josefin Creutzer, Lidköpings VSK, 3,10,05, Selene Liljedahl, Hjo, 3,10,05, Annelie Pettersson, Götene, 3,12,36, Michelle Lunne, Herrljunga, 3,12,42, Malin Olsson, Hjo, 3,13,22, Ann Louise Lundbäck, Tibro, 3,13,39, Maria Sköld, Skara, 3,15,3, Helene Arvidsson, Skara, 3,15,35, Elina Ödvall, Tidaholm, 3,15,39, Silja Pawlas, Mölltorp, 3,18,57, Ida Kahlin, Magra IS, 3,20,05, Silvia Borg, Team Viljan, 3,20,10, Hilda Hasselgren, Lidköping, 3,22,56, Hanna Henriksson, Skövde, 3,22,58, Sofia Henriksson, Skövde, 3,23,00, Katarina Bernhardsson, Nossebro, 3,24,27, Erica Arvesved, Skövde, 3,25,13, Charlotta Lusensky, Tidaholm SOK Sisu, 3,25,33, Pernilla Dahl, Skara, 3,27,38, Matilda Svedenqvist, Skara, 3,27,40, Patricia Liljedorff, Hjo, 3,30,05, Anna Hedin, Karlsborg, 3,30,05, Annelie Eriksson, Hova, 3,30,46, Johanna Borg, Team Viljan, 3,31,23, Katarina Tallbacka, Skövde, 3,36,30, Marianne Ahlstrand, Järpås, 3,36,41, Ida Franzén, Götene, 3,39,35, Emma Örtendahl, Tidaholm, 3,41,50, Ida Nyman, Lidköpings VSK, 3,42,17, Frida Kjellman, Lidköpings VSK, 3,42,17, Ester Magnusdottir, Skövde, 3,42,35, Lena Peterson, Hjo, 3,45,19, Annelie Blom, Stenstorp, 3,46,04, Gunnel Johansson, Vallsängen, 3,48,43, Johanna Lövgren, Hjo, 3,50,30, Susanne Lindberg, Mariestad, 3,50,46, Ann Charlotte Bjurek, Tibro OK, 3,50,49, Ida Hultqvist, Lidköping, 3,50,51, Ewa Lönn, Lidköping, 3,53,02, Alexandra Sundin, Mariestad, 3,53,11, Emma Lundström, Vara, 3,55,31, Ann-Marie Lennartsson, Gårdsjö, 4,00,54, Cecilia Vikenstrand, Tibro, 4,01,18, Helena André, Skagersvik, 4,02,06, Moa Rohlén, Lidköping, 4,02,26, Linda Jakobsson, Skara, 4,03,50, Sandra Laurila, Tibro, 4,05,52, Maria Danielsen, Träningskonsulten SC, 4,08,09, Maria Mörk, Skövde, 4,11,07, Eva Rosén, Skövde, 4,11,11, Caroline Andersson, Hjo, 4,13,12, Lovisa Ståtenhag, Redvägs SK, 4,13,27, Lina Persson, Vara, 4,14,24, Victoria Eriksson, Skara, 4,16,07, Ulrika Möller, Källby, 4,16,51, Linnea Nordling, Tidaholm, 4,20,11, Josefin Zell, Hjo, 4,20,13, Eva Nordenson, Hestra IF, 4,21,10, Lena Granberg, Herrljunga, 4,21,43, Agneta Henriksson, Tidan, 4,23,47, Anna-Karin Hordnes, Falköping, 4,24,31, Kristina Jonsson, Skövde, 4,25,30, Julia Hellberg, Mariestad, 4,25,40, Sara Johansson, Tidan, 4,25,44, Ethel Karlsson, Nossebro, 4,26,06, Annika Dahlström, Nossebro, 4,26,07, Ingela Sjögren, Gårdsjö AIF, 4,28,51, Anette Andersson, Nossebro, 4,31,56, Anna Kraft, Järpås, 4,32,30, Ida Jonsson Falk, Herrljunga, 4,33,12, Malin Vigström, Vara, 4,38,21, Marjo Olofsson, Skövde, 4,54,52, Alexandra Knutsdottir, Nossebro, 5,34,29, Angela Berg, Fagersanna, 5,37,02, Nadine Fasth, Skara, 5,45,38, Ann-Katrin Nilsson, Lidköping, 5,58,15.

Kortvasan: Pontus Nordström, Östervåla IF, 1,15,21, Ludwig Tärning, SK Bore, 1,15,22, Rikard Tynell, Grycksbo IF OK, 1,16,58, Mathias Häggblom, IFK Skövde SK, 1,25,04, Herman Swärd, Tidaholm SOK Sisu, 1,27,33, Ola Grauers, Mullsjö SOK, 1,35,16, David Musslinder, Falköpings AIK SK, 1,37,33, Joakim Persson, Skövdd, 1,37,34, Fredrik Swärd, Tidaholm SOK Sisu, 1,43,53, Niklas Drakfors, Falköpings AIK SK, 1,5426, Marcus Björk, IFK Skövde SK, 1,54,34, Jonathan Qvick, Falköpings AIK SK, 1,55,46, Stina Karlsson, Tidaholm SOK Sisu, 1,56,32, Michael Swärd, Tidaholm SOK Sisu, 1,58,50, Ida Swärd, Tidaholm SOK Sisu, 1,58,50, Rolf Sandgren, Tidaholm SOK Sisu, 1,59,24, Andreas Sjögren, Tidaholm SOK Sisu, 1,59,31, Ella Jansson, Tidaholm SOK Sisu, 1,59,58, Henrik Oldin, OilQuick, 1,59,58, Peter Alin, Hjo, 2,00,26, Jonas Alrik, Peab IF, 2,00,4, Niklas Johansson, Falköpings AIK SK, 2,02,53, Hugo Swärd, Tidaholm SOK Sisu, 2,03,47, Niklas Karlsson, Tidaholm SK Sisu, 2,05,28, Magnus Larsson, IF Hagen SK, 2,06,16, Bertil Fransson, Skövde, 2,06,21, Cronje Forsgren, Tidaholm SK Sisu, 2,06,58, Magnus Tärning, Falköpings AIK SK, 2,07,44, Peter Jonsson, Mullsjö SOK, 2,09,09, Jan-Erik Janson, Tidaholm SOK Sisu, 2,09,46, Claes Björklund, Grästorp, 2,09,47, Moa Björklund, Grästorp, 2,09,47, Torbjörn Jansson, Tidaholm SOK Sisu, 2,09,47, Leif Claesson, Gudhems IF, 2,11,44, Christer Gunnarsson, Falköpings AIK SK, 2,13,04, Pär Andersson, Tidaholm SOK Sisu, 2,13,52, Morgan Tärning, Falköpings AIK SK, 2,13,58, Andreas Danielsson, Lidköping, 2,14,10, Alma Hoffstedt Sandelin, IFK Skövde SK, 2,14,15, Ludvig Gustavsson, SOK Träff, 2,16,07, Elvira Gustavsson, Karlsborg, 2,16,39, Andreas Dahlén, Tidaholm, 2,18,51, Jakob Helmersson, Ljung, 2,17,12, Anders Arosenius, Ryda SK, 2,19,20, Simon Johansson, Ljung, 2,19,40, Marie Larsson, ICA-handlarna IF, 2,21,58, Per Ivarsson, Tibro OK, 2,25,18, Ambjörn Lannergård, Lidköpings VSK, 2,27,55, Joel Mehammer Lannergård, Lidköpings VSK, 2,27,55, Martin Quick, Falköpings AIK SK, 2,28,14, Jacob Larsson, Skövde, 2,28,14, Elin Quick, Falköpings AIK SK, 2,28,15, Marcus Köllner, Skövde, 2,30,02, Maria Eriksson, Tidaholm SOK Sisu, 2,32,32, Johan Dahlén, Tidaholm, 2,32,58, Emanuel Pettersson, Tidaholm SOK Sisu, 2,33,33, Julia Carlsson, Tidaholm, 2,33,56, Vera Hoffstedt Sandelin, IFK Skövde SK, 2,33,57, Anna Höök, Tidaholm, SOK Sisu, 2,34,01, Matilda Hoffstedt, IFK Skövde SK, 2,34,03, Lars-Åke Ljunggren, Falköping, 2,36,11, Maria Isaksson, Lidköping, 2,36,53, Claes Gyllensvaan, Tidaholm, 2,36,56, Stefan Karlsson, Tidaholm SOK Sisu, 2,37,02, Oscar Karlsson, Tidaholm SOK Sisu, 2,37,03, Agnes Lennartsson Bring, Tibro, 2,37,04, Geir Erikse, Istrums SK, 2,37,15, Kenneth Karlsson, 2,38,01, Åsa Gustavsson, Karlsborg, 2,38,44, Ebba Johansson, Grästorp, 2,38,46, Fredrik Johansson, Grästorp, 2,39,24, Dennis Niklasson, Karlsborg, 2,40,46, Elisabet Ögren, Lidköping, 2,40,49, Jan-Olof Gundberg, Vara, 2,41,04, Leontina Axelsson, Tibro, 2,41,07, Thomas Karlsson, Lidköping, 2,41,16, Tomas Jakobsson, Lidköping, 2,41,26, Rebecka Claesson, Falköping, 2,42,49, Gösta Nilsson, Lidköping, 2,43,18, Nils-Olof Häggblom, ICA-handlarnas IF, 2,43,34, Santosh Berggren, Falköping, 2,44,50, Christer Ekholm, Främmestads IK, 2,45,08, Alva Pettersson, Tidaholm SOK Sisu, 2,46,10, Lars Knutas, Skövde, 2,46,18, Sandra Pettersson, Tidaholm SOK Sisu, 2,46,49, Pia Johansson, Falköping, 2,48,58, Carina Krause, Skara, 2,49,29, Tobias Käll, Mariestad, 2,50,07, Björn Stenemar, Töreboda, 2,50,11, Stefan Johansson, Vinninga, 2,50,23, Per-Anders Ögren, Lidköping, 2,50,23, Bo Eriksson, Lundsbrunn, 2,50,39, Joel Ekbom, Slutarp, 2,51,27, Jonas Johansson, Mariestad, 2,51,41, Emil Johansson, Mariestad, 2,51,43, Arne Ekbom, Kinnarp, 2,52,20, Ingemar Jonsson, Lidköping, 2,52,35, Christian Palmén, ICA-handlarnas IF, 2,53,29, Jan-Håkan Håkansson, Nossebro, 2,54,34, Enar Andersson, Karlsborg, 2,55,12, Clara Helenius, Lidköping, 2,55,32, Arek Mileva, Tidaholm SOK Sisu, 2,55,44, Fredrik Carlsson, Tidaholm, 2,55,44, Isabell Carlsson, Tidaholm, 2,55,45, Anders Frisk, Hällekis, 2,57,25, Elsa Bring, Tibro, 2,57,56, Daniel Jansson, Lidköping, 2,58,18, Oscar Johansson, Ljung, 2,58,52, Ulrica Holgersson, Ljung, 2,59,05, Bo Högberg, Enoteca Gärdstorp, 3,00,52, Kerstin Nilsson, Lidköping, 3,01,34, Gunnel Ekholm, Främmestads IK, 3,02,16, Peter Wetterlind, Lidköping, 3,02,33, Wictoria Carlsson, Ljung, 3,02,36, Anders Rehn, Tidaholm SOK Sisu, 3,03,51, Fredrik Widell, Falköping, 3,03,53, Anna Dahlén, Tidaholm, 3,04,03, Olivia Frisk, IF Hagen SK, 3,04,44, Peter Helenius, Lidköping, 3,06,34, Eleonor Frisk, Götene, 3,07,11, Anneli Johansson, Herrljunga, 3,07,22 ,Kennet Helle, Lidköping, 3,07,51, Peter Österlund, Falköping, 3,08,54, Annacaroline Lopez, Nossebro, 3,09,09, Sven-Åke Brink, Vara, 3,10,45, Charlotte Strand, Mariestad, 3,11,00, Peter Strand, Mariestad, 3,11,08, Helene Fredriksson, SOK Träff, 3,12,16, Maria Andersson, Tidaholm SOK Sisu, 3,12,31, Anders Dahén, Tidaholm, 3,17,00, Petra Wigholm, Kinnarp, 3,18,34, Daniel Gustavsson, Lidköping, 3,18,42, Konrad Eneroth, Tidaholm SOK Sisu, 3,19,11, Sandra Axelsson, Tibro, 3,21,47, Jennifer Dahlquist, Ljung, 3,23,08, Lisa Jakobsson, Lidköping, 3,23,44, Lars Fahlström, Tråvad, 3,23,44, Ros-Marie Fahlström, Tråvad, 3,23,45, Stina Jakobsson, Lidköping, 3,23,48, Peter Lundgren, Källby, 3,23,50, Susanna Lundgren, Källby, 3,23,51, Margareta Klint, Tidaholm, 3,24,33, Klara Alvarsson, IFK Skövde SK, 3,25,36, Daniel Alvarsson, IFK Skövde SK, 3,25,41, Ulrika Eneroth, Tidaholm SOK Sisu, 3,27,15, Barbro Källeskog Österlund, Falköping, 3,28,38, Margareta Högberg, Enoteca Gärdstorp, 3,28,42, Melvin Axelsson, Tibro, 3,28,55, Stefan Johansson, Skövde, 3,29,33, Tomas Bayard, Herrljunga, 3,30,09, Carina Karlsson, Lidköping, 3,30,28, Johan Rex, Såtenäs, 3,30,40, Emma Yngve, Falköping, 3,32,12, Carina Johansson, Vinninga, 3,35,50, Klas Wadegård, Skövde, 3,38,44, Rolf Johansson, Wadegårds, 3,38,47, Håkan Pettersson, Falköping, 3,39,00, Alice Klasson, Tidaholm SOK Sisu, 3,39,53, Eva Karlsson, Tidaholm SOK Sisu, 3,40,14, Anders Berggren, Floby, 3,41,46, Mats Dahlberg, Mariestads FK, 3,42,12, Annika Dahlberg, Mariestads FK, 3,42,14, Malin Rutgersson, Mariestads FK, 3,42,14, Isabelle Johansson, Tidaholm, 3,43,10, Carina Mann, Gudhem, 3,43,39, Maria Olsson, Falköping, 3,43,41, Christina Färén, Kraftkällan, 3,43,43, Susanne Blomqvist, Mariestad, 3,43,51, Mikael Johansson, Tidaholm, 3,44,26, Sara Karlsson, Lundsbrunn, 3,46,46, Claes Engerström, Götene, 3,50,37, Inger Lindén, Mullsjö, 3,52,13, Axel Linder, Fagersanna IF, 3,57,35, Maja Linder, Fagersanna IF, 3,57,36, Sofie Lindström, Fagersanna IF, 3,57,36, Marie Sundblad, Fagersanna IF, 3,57,39, Assar Sundblad, Fagersanna IF, 3,57,40, Joakim Edén, Hova, 3,57,48, Annie Roos, Hova, 3,57,49, Anngerd Bayard, Herrljunga, 4,00,38, Marie Andersson, Mariestads FK, 4,03,25, Jörgen Rutgersson, Mariestads FK, 4,03,25, Peter Andersson, Mariestads FK, 4,03,27, Sara Johansson, Mariestad, 4,03,50, Marina Johansson, Mariestad, 4,03,52, Fia-Lotta Nylén, Lidköping, 4,04,38, Majvor Berggren, Floby, 4,17,27, Martin Pettersson, Hjo, 4,40,59, Malin Leander, Hjo, 4,41,18, Carl Andersson, Herrljunga, 4,42,22, Carina Högberg, Mariestad, 5,10,38.