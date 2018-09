Inför stormen Knud gick SMHI ut med flera varningar om vädret på sin hemsida. Över Jönköpings län, Skaraborg och Kronoberg rådde en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar.

I stormens spår rapporteras också om problem med upprepade strömavbrott, nedfallna träd och inställda tåg. I Fjärås i Halland fick en man i 45-årsåldern livshotande skador efter att ha fått ett fallande träd över sig, rapporterar P4 Halland.

Men i Skaraborg blev effekterna av stormen mycket mindre än väntat. Räddningstjänsten såväl i östra som västra Skaraborg har få händelser att rapportera.

I Furuhäll, Lidköping fick räddningstjänsten rycka ut efter att ett träd fallit över ett hus.

– Det gick bra. Det var en kraftig gren som ramlat ner på en utbyggnad av huset. De boende i huset var lite oroliga, så vi åkte ut och tittade till det, men det var ingen större fara, berättar Robert Hansén, styrkeledare vid Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

Även i området för östra Skaraborg har kvällen och natten varit lugn. Falköpingsstyrkan hade också bara ett uppdrag när ett tak på kundvagnsparkering var på väg att lossna och tog då ner taket.

I stormens spår följde också en del strömavbrott. Bland annat drabbades kunder i Skövde och Falköpings kommun. Även under lördagen var det störningar i elnätet med strömavbrott som följd.

Flera sportevenemang ställdes också in, som Skara IBK:s säsongspremiär hemma mot Smedjans IF från Alingsås. Även STCC-kvalet i Mantorp fick ställas in på fredagen sedan en regnstorm dragit in över området.

Bland läsarna rapporteras om en lugn kväll och natt. Från Tibroområdet rapporteras om kringflygande jord och tågresenärer har blivit försenade på grund av stoppa i trafiken.