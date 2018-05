Massor av rockmusik av olika slag, kommer det att bjudas på i Hjo Stadspark när festivalen Rock mot Cancer femårsjubilerar den 30 juni. Det skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

Första bandet äntrar scenen efter lunch och när festivalens tjugonde band slår sista ackordet har klockan passerat midnatt. Det spelas blues, hårdrock, 60-talspop, rockabilly och många andra stilar, i en salig blandning.

Det märks tydligt att Rock mot cancer är etablerat och har blivit ett välkänt begrepp, säger föreningen Rock mot Cancers ordförande Siewert Anderson.

– Vi verkar vara kända över stora delar av Sverige och när vi i februari började att boka band, så fick vi ansökningar från nästan sextio band och artister. Vi hade ett svårt, men roligt jobb med att läsa ansökningar, lyssna och välja ut de bästa.Tack vare det stora urvalet så vågar vi nu påstå att sommarens festival kommer att bli den bästa hittills. Glöm heller inte att alla band bjuder på sitt gage och ställer upp helt utan ersättning.

Arrangörerna har som alltid målet att förnya och att minst hälften av banden ska vara helt nya för festivalen. John Jarstål i föreningen är helnöjd.

– Vi har tio helt nya gäng och alla håller en riktigt hög musikalisk klass, samtidigt som vi får en skön blandning av musikstilar, så att alla smaker blir tillgodosedda.

Bland de nya banden finns Season of Fall vars musik man ofta hör i radion, det kristna bandet The Gentlemen, rockabillybandet Rockin' Boys och Hometown Mojos från Borås, som lirar bluesrock. Showkanalen är ett etablerat gäng som ofta har med kända artister i sin show.

Vilka som är med i Hjo blir en överraskning för publiken.

De som gillar dansband får sin del av kakan när Sound från Mariestad spelar och de har lovat att bjuda på både pop, rock och dansmusik.

En hyllning till Eddie Meduza får man när Errols Angels framträder. Detta band bildades när Tidaholms museum hade en utställning om Meduza för några år sedan. Bandledare är Peder Sveder som själv har spelat i två olika band där Eddie, eller Errol Nordstedt som han egentligen hette, också lirade. Tea Voices är ett band med medlemmar från Hjo, Tidaholm och Åland.

Rexoria med sångerskan Frida Ohlin kommer från Jönköping och där är det hårdrock som gäller. Samma sak med Stockholmsbandet Superposer Wannabe som är det band som kommer att avsluta årets festival.

Från Göteborg kommer The Bertils, ett gäng goa gubbar som lirar Beatleslåtar och annan sextiotalspop. Börje Bappelsins Dansorkester är stora publikdragare och Börje är givetvis med även i år med sina galna upptåg och tokigheter. Med är också The Cast som debuterade i fjol, liksom The Wires, Mile, A Full House och Pugs Choir.

Moa Blücher fick förhinder förra året, men i år har hon ett nytt band och alla är nu ordentligt taggade för att servera blues av bästa sorten!

- Två av årets band har varit med sedan starten. Det är bluesrockbandet The Club från Hjo och Göteborgsgänget Sea Blue Band. Båda banden gör därmed sina femte spelningar på Rock mot cancer och de senare har med sig så många fans att det har hyrt hela vandrarhemmet