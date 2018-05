Flera kända artister har uppträtt på Kräftivalen under årens lopp. De senaste åren har vi haft besök av rapartisten Petter och svenska jazz- och popsångerskan Linnea Henriksson. Det har varit succé varje gång.

I år blir det mer åt schlagerhållet. - Mellotema - med Robin Bengtsson och Margaret.

Robin Bengtsson slog igenom när han medverkade i Idol 2008. Det öppnade många dörrar. Ännu mer uppmärksamhet fick han i Melodifestivalen 2016 med låten "Constellation Prize". Våren 2017 var han tillbaka i Melodifestivalen, och i finalen i Friends Arena stod han som vinnare med låten "I Can't Go On". I Eurovision Contest slutade han på en femte plats.

I sommar turnerar han och ett av turnéstoppen blir i Tidaholm och på Kräftivalen.

På scenen kommer ännu en melloartist att uppträda. Margaret som sommaren 2016 tog Sverige med storm singel “Cool Me Down”. Låten har streamats över 33 miljoner gånger på Spotify.

I år medverkade hon i Melodifestivalen med låten "In My Cabana" som hon tog sig till final med. I finalen slutade hon på sjunde plats.

– Det är roligt att vi i år kan locka med schlagertema. Det blir variation mot tidigare år och extra kul med två artister. Margaret gör färgstark, poppig och glad musik. Robin Bengtsson har tävlat i Melodifestivalen två gånger med framgång och blivit en folkkär artist i Sverige, säger Ida Elf.

Tidaholms kommun bjuder liksom tidigare på festen. Det är fri entré.

Precis som tidigare år blir det Quiztime i tältet med Peter Mattsson och på stora scenen kommer alla Tomas Ledin-fans att få sitt då showen Just Nu - Ledin Tribute startar igång kvällen på stora scenen. Låten har även den melloanknytning då den vann Melodifestivalen och fick representera Sverige i Eurovision Song Contest år 1980.

Krubb står för serveringen i år.

Thomas Gustafsson