Söndagen den 21 maj spelades Ett slag för Cancerfonden på Vara-Bjertorp Golfklubb. De lyckades samla in mer än 192 500 kr och har nu samlat in över en miljon under alla år.

2016 samlade golfklubben in 161 866 kr, vilket innebär att vi totalt under de sju år som tävlingen spelats har skänkt 827 668 kr. Nu satsade man på en miljon kronor, ett mål som nåddes.

Under dagen slogs flera rekord såsom antal deltagare i tävlingen, antal gjorda birdies och den största summan klubben någonsin har samlat in under en och samma tävling.

— Vi kunde knappt drömma om att det skulle bli så mycket, säger Kerstin Isaksson, tävlingschef för Ett slag för Cancerfonden.

Hela 74 par kom till start denna fina men dock lite blåsiga dag när Ett slag för Cancerfonden hölls. Banan var i fantastiskt skick, tyckte golfarna, och det gjorde sitt när det var extra viktigt att så många birdies som möjligt skulle rulla i.

Alla birdies som gjordes under dagen var värda 1400 kr då 14 olika företag skänkte 100 kr för varje birdie.

— Det var väldigt många låghandicappade som var med och tävlade, därav det bra resultatet. Per Längfors, en av våra duktigaste spelare var med och även en del yngre väldigt duktiga spelare. Det är roligt att de ställer upp på vår tävling. Även utifrån kom en del spelare, säger Kerstin Isaksson.

Spelarna slog tidigare birdierekord med råge och totalt rullades 74 birdies in som resulterade i hela 103600 kr till Cancerfonden.

Alla startavgifter från tävlingen, intäkter från rangen, kakan i kiosken samt gåvor har också gått till Cancerfonden. Företag hade också sponsrat med priser.