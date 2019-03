Den 16 maj ges Skarapubliken möjlighet att se den färgsprakande Queenhyllningen på Rosers salonger. Orkester, kör och rytmsektion levererar maffiga arrangemang på odödliga låtar som Bohemian Rhapsody, The show must go on, Love of my life och We are the champions.

Magnus Bäcklund blev känd för svenska folket genom sin medverkan i Fame Factory och senare även i melodifestivalen, då tillsammans med Jessica Andersson i duon Fame. Därefter tog Magnus steget över till att bli soloartist.

Konserten dirigeras av Axvallasonen Jerker Johansson som är dirigent, slagverkare, arrangör och kompositör.

Centrumföreningen Mega är arrangör.

– Vi fick erbjudandet och då nappade vi. Queen ligger i tiden, säger Megas projektledare Peter Gustavsson.

Övriga samarbetspartners är kommunen, Audio Video och Rosers.

Till skillnad från exempelvis Skarakvällarna så är Queenkonserten, trots Megas inblandning, inte något gratisevenemang. Biljetter går att förköpa redan ni på Stadshotellet.

– Det här ligger inte i Megas budget så det måste finansieras med biljettintäkter, men vi tänkte att det kan vara en kul aktivitet. Om konserter är något vi ska fortsätta arrangera ska jag låta vara osagt, det här var något vi hoppade på och vi hoppas att Skaraborna ska uppskatta det, säger Peter Gustavsson.