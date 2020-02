Den som vill vara med får då ta med sig saker dit och byta till sig någonting som man kan ha nytta av. Det är både klimatsmart – prylen får ett fortsatt liv – och bra för plånboken, skriver Västergötland museum.

Så här går det till:

Ta med dig max fem prylar som du själv kan bära. Tänk på att prylarna ska vara i fint skick och rena. Kolla att inga delar saknas och att all elektronik fungerar. En biljett per inlämnad sak kan bytas mot nya saker. För varje pryl du lämnar får du en biljett, och kan med biljetten plocka ut en pryl. Saker som hör ihop räknas som en pryl, t.ex. om du har flera tallrikar av samma sort. Tre böcker ger en biljett. Du får inte tillbaka de prylar du skänkt som inte valts av någon – dessa skänks till second hand-verksamhet där vinsten går till välgörande ändamål. Inlämningen och bytet pågår under hela dagen.

Det finns dock saker som museet inte tar emot. Dessa är: tidningar, kläder, skor, elektronik som teve, små prydnadssaker (till exempel souvenirer), bilbarnstolar, babyskydd, babysaker och plastleksaker äldre än från 2013, äldre hjälmar, enstaka bestick/kopp/fat och inte leksaker från snabbmatsrestauranger eller motsvarande värde.