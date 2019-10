Lukas Lilja, 22, öste in mål i Skara FC och vann med sina 19 fullträffar klubbens interna skytteliga under säsongen som gick. Men han visade också upp sig i Skövde AIK, detta under en veckas provspel i somras.

– Han har verkligen visat framfötterna och det är tydligt att han är på fel nivå till vardags. Han hör hemma på en högre nivå och jag hoppas att han kan vara i vår verksamhet framöver, sade SAIK-tränaren Stefan Strind i samband med det.

För några veckor berättade vi att en övergång var nära.

Nu är det klart att Lilja lämnar division 4-fotbollen för spel i SAIK kommande säsong.

– Han är en duktig fotbollsspelare. Intelligent och framför allt en väldigt bra passningsspelare. Han har en bra social kompetens och passar bra in i vår grupp. Sedan är det allra viktigaste att Stefan (Strind) tycker att han är en bra spelare, kommenterar klubbchef Per Åstemo på klubbens hemsida.

Lukas Lilja blir därmed Skövde AIK:s andra värvning med Skara FC-anknytning på kort tid.

Så sent som på måndagen presenterades även Jesper Lövdahl av division 1-klubben, som också gjort klart med Mikael Lindgren på tränarsidan.

