När Mellohysterin har dragit igång i Sverige har Skara sin egen musikfestival. Här är det eleverna på gymnasieprogrammet Musik och produktion som står för kalaset och i veckan har festivalen avgjorts under tre kvällar.

Allt inleddes med kvalomgångar i måndags och tisdags då åtta låtar var med vid varje tillfälle. Från vardera omgång gick fyra bidrag vidare till den avgörande drabbningen i Katedralskolans aula på torsdagskvällen.

De som tagit sig till kvällens final var Personal – Ludwig Thorsell, Tide out – Elvira Ekström och Johanna Johansson, Out loud – Julia Zuric, Problem – Hilda Lindstedt, You – Serina Edvinsson, These nights – Samuel Nilsson, Feelings – Julia Zuric och Gå på vatten – Hilda Lindstedt och Eskil Fägerblad.

Så när som på den sista låten stod kompositörerna själva för sången, ensamma eller tillsammans med ytterligare någon klasskamrat. Gå på vatten i sin tur var en duett som framfördes av Hedda Göransson och Shalle Ruderi.

Kvällens bidrag bestod av ett gäng snygga poplåtar och ballader men det hade också letat sig in en riktig rockrökare i Samuel Nilssons These nights. Under en knapp timmes tid bjöds publiken i den stort sett fullsatta aulan på bra underhållning. Eleverna hade uppenbart gjort ett strålande jobb såväl med låtskrivandet som arrangemangen och repetitionerna.

När alla nummer var framförda skulle juryn bestående av Åsa Mwansa, Per Lundgren och Moa Lenngren och publiken göra sitt jobb och avgöra vem som skulle gå segrande ur striden. Var och en i publiken hade fått en röstkula till sitt förfogande att lägga på valfri låt, medan juryn i sin tur gjorde en egen rankning av låtarna.

Annons

De båda delarna vägdes därefter samman och när allt var klart var det alltså Hilda Lindsteds och Eskil Fägerblads Gå på vatten, som dragit det längsta strået i en osedvanligt jämn årgång.

– Det blev en jämnare tävling än tidigare och alla skötte sig exemplariskt, säger Johan Wendt, som är musiklärare på Olinsgymnasiet, som arrangerade MoP-festivalen.

Av de båda kompositörerna bakom låten vann Hilda för övrigt även fjolårets tävling, vilket tyder på att den rätta hitlåtskänslan finns där.

Priset för segern går för övrigt inte av för hackor. Vinnarlåten kommer att spelas in enligt alla konstens regler och sedan publiceras på Spotify. Att en sådan publicering kan leda långt vet Johan att berätta.

– För två år sedan segrade Josef Zachrisson med sin låt Alive. Den låten hamnade på många spellistor och har spelats över en kvarts miljon gånger, vilket är jättebra. Det var nog ingen beredd på, säger Johan Wendt.