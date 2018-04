”Art for music lovers” är titeln på den stora separatutställningen som har vernissage i Falköping på lördag.

Konstnären Per Siwmark från Skåne har gjort stor succé hos publiken på Galleri Sandström sedan samarbetet inleddes förra året.

Detta har i sin tur lett till att han blivit representerad på flera andra gallerier runt om i Sverige.

Konstnären kommer att vara på plats personligen under vernissagen.

Per Siwmarks mycket uppskattade bilder hör hemma i genren popart/rockart och är porträtt av kända och älskade musiker som bland annat David Bowie, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Madonna, The Beatles, Pink Floyd, Kizz och många, många fler.

Konstverken är i digitalprint och görs i små, numrerade och signerade upplagor som ofta snabbt blir slutsålda och därigenom finns också ett samlarintresse.

På utställningen kommer helt nya serier att presenteras och även nya, lite större format som aldrig tidigare visats.

Publiken kommer också att få uppleva en annan sida av Pers konstnärskap då han även visar några av sina skulpturer i keramik som har skapats med inspiration från antiken men med ett nyskapande och modernt uttryck.

Per har visat sin konst både i Sverige och utomlands, nu senast på Marsvinsholms Slott i Skåne och Galleri Nordica i Ystad. Han har även ställt ut utomlands, bland annat i Italien, Tyskland och i USA där han också vunnit utmärkelser för sin konst.

Separatutställningen på Galleri Sandström i Falköping blir den första i Skaraborg och pågår till den 12:e maj.

David Bowie är ett av många pop- och rockstjärnemotiv som visas på Galleri Sandström de närmaste veckorna.

Bob Dylan hänger på galleriväggen i Falköping med början på lördag

Jimi Hendrix är en av många stora stjärnor som utgör motiv i Per Siwmarks utställning

The Rolling Stones ingår Siwmarks popart-sfär.