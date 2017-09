Bedrägerierna sker ofta genom inledande kontakter via sociala medier.

Aftonbladet skriver att bedragarna lyfter fram att räntan på sparkonton är väldigt låg och att det därför borde vara intressant att få besparingarna att växa genom att göra rätt investeringar. Bedragarna påstår bland annat att de har utvecklat särskilt bra robotar som kan känna av rörelserna på finansmarknaden som gör att det är större chans att investeringarna de föreslår blir lyckade.

— Det är som att spela på lotto. Men det är nog troligare att du vinner på lotto, säger Lotta Mauritzson till Aftonbladet.

Under 2017 har 166 bedrägerier av den här typen anmälts och det handlar om stora pengar som har förlorats. Totalt är det 53 miljoner kronor som har förlorats i bedrägerierna vilket ger ett snitt på 569 000 kronor per person. Det är en typ av bedrägerier som har ökat kraftigt. Under 2016 anmäldes 90 fall av investeringsbedrägerier.

— Det är ett jätteproblem. Folk lockas in i spekulativa produkter och sannolikheten att förlora sin investering är stor. Det är mer spel och dobbel än att vi pratar investeringar, säger Johan Nylund, inspektör på Finansinspektionen.

Investeringarna kallas för binära optioner och går i korthet ut på att du ska gissa om olika aktier kommer att öka eller minska i värde. Finansinspektionen klargör att inga seriösa svenska aktörer arbetar med binära optioner.

— Olika solskenshistorier från binära webbplatser florerar som förenklat går ut på att "du kan luta dig tillbaka med en paraplydrink och vi gör jobbet". Det är ganska ofta plattformar som inte har någon licens alls, säger Johan Nylund.

För att undvika att bli lurad vid investeringar kan du ha god hjälp av att kolla in Finansinspektionen varningslista. Listan uppdateras kontinuerligt och innehåller namn på anmälda företag som antingen inte existerar eller som saknar tillstånd för att bedriva verksamhet.

Finansinspektionen erbjuder på sin hemsida ytterligare en kontrollfunktion. Företagsregistret som i sin tur bekräftar vilka företag det är som har tillstånd för sin verksamhet.

— Finns inte bolaget där då avråder vi från en affär. Sen är det viktigt att du förstår vad du gör. Förstår man inte produkten ska man avstå och är det för bra för att vara sant så är det nog så, säger Johan Nylund.