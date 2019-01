83-åringe Per Erik har varit försvunnen sedan 15-tiden på nyårsdagen då han sågs i trakterna vid Fagersanna. Ett stort sökpådrag sattes in och Missing people kopplades in på torsdagen.

Vid 13-tiden på söndagen anträffades mannen i utkanten av sökområdet. Det var privatpersoner som hjälpte till i sökandet som hittade honom.

– Vi fastställde ett sökområde ganska omgående som vi har hållit oss runt. Får vi sedan tips om att mannen setts utanför sökområdet så har vi följt upp det parallellt. Sökområdet har en radie på cirka 2,4 kilometer, säger Mats Hvit, räddningsledare.

– Totalt har vi varit runt 100 personer som har sökt varje dag. Det har varit personer från försvarsmakten, frivilliga och polisen.

Per Erik hittades i terrängen av privatpersoner, knappt tre kilometer ifrån sin bostad.

– Vi misstänker inget brott i samband med dödsfallet, säger Christer Fuxborg, presstalesperson hos polisen.

Anhöriga har underrättats.