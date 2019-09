Pinsamt för att detta visar med all önskvärd tydlighet på total avsaknad av kompetens inom den politiska ledningen och förödande för Skara, som så tydligt har behov av just den typ av ledare som Jonny Palmkvist har varit.

Men, det här förstärker bilden av en politisk ledning som detaljstyr och använder ”ministerstyre” när professionen säger ifrån.

Vi har haft en chef för skolförvaltningen i Skara, som utifrån sin långa erfarenhet och utmärkta kompetens varit tydlig med både vad som är möjligt och/eller inte. Han har även vågat ställa krav och ställt sig på professionens sida, vilket är givetvis är utmanande men också alldeles nödvändigt.

Detta gillas inte av M-ledningen med argumentet; ”det saknas samsyn”. Jag skulle vilja uttrycka det; det saknas tillitsfullt och kompetent politiskt ledarskap – hos den politiska ledningen.

Magnus Gunnarsson (MP)

Ledamot i Barn och utbildningsnämnden

Svar till Magnus Gunnarsson

Att Magnus Gunnarsson väljer att föra sin smutskastardebatt i media, det säger kanske mer om honom än om oss, men vi väljer ändå att svara och försöka förklara här:

Att en chef som säger upp sig inte arbetar kvar under uppsägningstiden är inget konstigt och inget ovanligt. När orsaken till uppsägningen dessutom är att man inte står bakom ledningens beslut är det absolut inget att diskutera.

Jonny Palmkvist har styrt förvaltningen på ett mycket bra sätt under sina år som förvaltningschef. Han har byggt upp en fungerande ledningsorganisation, har fått till ett fungerande systematiskt kvalitetsabete, och lagat mycket av det som under de senaste åren monterats ner, och för detta är vi mycket tacksamma. Men, Magnus, eftersom Jonny Palmkvist själv inte vill jobba med budget 2020, och arbetet just nu i hans position handlar om att förankra och implementera just densamma, så är det väl lämpligt att han under resten av sin anställning slipper göra det?

Lotta Grönlund Plöen (M)

Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Birgit Bjelkengren (C)

Vice Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden