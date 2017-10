På måndagen var Peter Sunde på plats på Högskolan i Skövde och föreläste i samband under Drivhusets arrangemang Business week. Temat för Sundes föredrag var "att tänja på gränserna", men det är etik som är en huvudingrediens.

– Jag blir ofta inbjuden för att prata om datavetenskap och internet. Då vill jag prata om etik, för det är det viktigaste.

– Jag träffar många teknikmänniskor som jobbar med teknik och investeringar och slås ofta av hur lite ansvar de tar för vad syftet är med den teknik de skapar. Jag vill ha in mer etik i datatekniken och få alla att tänka mer moraliskt i samhället och förstå vad som är allas samhällsansvar, säger Peter.

Peter Sunde är välkänd för sitt engagemang i The Pirate Bay under ett antal år på 00-talet och en bit in på 10-talet. För hans del tog engagemanget slut efter rättegången mot sajtens grundare och nyckelpersoner, samt det efterföljande fängelsestraffet, som han satt av under 2014.

Sedan dess har det hänt mycket menar Sunde, som tycker att internet har utvecklats till något annat än det var från början.

– Tidigare var internet mer en plats för kommunikation mellan olika människor. Nu är det mer en marknadsplats där man är konsument och användare istället för att vara delaktig.

– Nätet är inte längre den där frihetsgrejen där alla skulle ha samma rättigheter och samma tillgång, utan en plats för distribution av varor och kapitalism, menar Peter.

Det är uppenbart att den riktningen inte tilltalar honom. Peter ser också en klar risk med utvecklingen och konstaterar att samhälle och myndigheter måste ta ett tydligare ansvar och sätta upp regler för hur vi vill ha det med tekniken. I dag sitter vi i baksätet medan andra styr, menar han.

Som en illustration tar Peter en episod där Tysklands förbundskansler Angela Merkel ringde till Facebooks Mark Zuckerberg efter att företaget i Tyskland valt att förbjuda bilder på ammande kvinnor och bad honom att släppa på det beslutet.

– Varför ska inte ledarna i ett land som har ett folkvalt styre få säga till om vad man får göra i det landet eller inte? Varför har Zuckerberg fått så mycket makt över Tyskland?

– Det är en liten incident men den visar var makten är på väg, nämligen till ett par stora företag. Det är en otroligt stor demokratisk fråga, säger Sunde med eftertryck.

Själv är han inte speciellt optimistisk om möjligheterna att få till en förändring. För det är dagens samhällen och politiker redan allt för akterseglade, menar han.

– De politiska institutionerna är så sjukt långt efter. Det är viktigt att vara ärlig med det. Jag tror det är för sent, men hoppas det går att lösa.

– Som enskild individ kan man nog känna sig ganska liten själv, men i varje litet steg man tar säger man ja eller nej hela tiden. Jag tycker att man oavsett vilket parti man är med i kan pusha lite att det här måste upp på agendan, säger Peter Sunde.