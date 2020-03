Regeringen stänger alltså inte skolor, fritidshem och förskolor i nuläget. Det var säkert inget lätt beslut. Det kan komma att omprövas och det kan självklart komma att antingen sågas eller hyllas längre fram, beroende på utfall.

I sociala medier bubblar det givetvis. Norge och Danmark stänger ju sina skolor, så varför gör Sverige inget? Folkhälsomyndigheten rekommenderar alltså inte att stänga. En av huvudanledningarna är att det finns många studier kring skolstängningars effekt på smittspridning och erfarenheten är att den är liten. Effekterna kan till och med bli negativa om vi inte vet vart barnen tar vägen i stället. För att inte tala om att sjukvårdspersonal skulle behöva vara hemma med sina barn i stället för att vårda sjuka.

Men varför gör Norge och Danmark det då? Att ett annat land gör det behöver inte betyda att det är rätt. Eller att det är fel. Beroende på hur smittspridningen ser ut kan det som är rätt för ett land vara fel för ett annat.

Men Irland då? De stänger sina skolor trots att de bara har en tiondel så många fall som Sverige, ylar många. Irland är dock en ö. Det ger landet helt andra möjligheter än Sverige att isolera sig från övriga världen. Givet de få fallen ser landets beslutsfattare antagligen möjligheten att genom att ta till alla till buds stående medel hindra smittan från att få fäste i landet över huvud taget. Det är inte realistiskt i Sveriges fall.

Med tanke på att det finns så många tangentbordssoldater som tvärsäkert vet vad som borde göras är det väl närmast att betrakta som ett under att vi ens har en folkhälsomyndighet. Nu finns den dock och ett av dess syften är att regeringen i kristid ska kunna fatta beslut grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. En regering fattar inte beslut grundat på en Facebookbaserad namninsamling startad av någon som är rädd för att skicka sitt barn till skolan. I det långa loppet är det nog tur.

I sociala medier finns också, något tystnande men ännu högljudda, tangentbordskrigare av rakt motsatt uppfattning. Nämligen de som ser Coronalarmet som överdriven hysteri. Det är ju bara en vanlig influensa! Givet det orimliga i att dessa personer ser sig som bättre bedömare än Världshälsoorganisationen samt världens alla regeringschefer är de nog svåra att argumentera med. Men – det som gör den vanliga influensan vanlig är dels att det finns vaccin, dels att den är återkommande och delar av befolkningen därmed bygger upp viss immunitet.

Inget av detta gäller för Corona. Om varannan svensk smittas och dödligheten är 1 procent skulle det ge 50 000 dödsfall i Sverige. Knappast någon vanlig influensa.

Sedan en tid tillbaka är smittan i Sverige inte längre under kontroll. Det tillståndet inträder i princip vid det första fallet där man inte kan säga var smittan kommer ifrån. I den stunden är möjligheten att isolera varje smittbärare borta. Sverige får inrikta sig på att begränsa utbrottet så mycket det går. Både för att så få som möjligt ska drabbas, men också för att fördröja förloppet så att sjukvården hinner med att vårda de som drabbas.

Även under en kris är det trots allt bäst om samhällsviktiga funktioner kan fungera så långt det är möjligt. Dit hör skolor och barnomsorg. Kanske finns det andra åtgärder som vore effektivare än att stänga skolor, om än i förekommande fall krångligare att genomföra. En sak vore förstås att stänga alla flygplatser för utrikestrafik i båda riktningarna. Folk får helt enkelt offra sina semestrar. Hade vi inte haft utrikesresande under sportlovet hade vi inte fått hit någon smitta från Italien.

Smittan är farligast för äldre (som därför inte under några som helst omständigheter ska komma nära barnbarn som är hemma för att skolan är stängd) och personer med vissa andra sjukdomar. Under fredagen förbjöd Region Jönköpings län besök hos inlagda patienter på sjukhusen. Det låter rimligt – och framför allt är det ett beslut fattat i sjukvårdsmiljö för att det bedöms minska smittorisken. Då vore det logiskt att gå vidare med ett totalförbud mot besök på alla former av äldreboenden. Det är dock svårare än att stänga skolor, eftersom äldreboenden lagligt är att betrakta som människors bostäder där man inte kan neka besök hur som helst. Men när liv står på spel kan paragrafdiskussioner med fördel anstå till sedan.

Det går att ana konturerna av den debatt som kommer efter att vi tagit oss igenom detta. Om det blir ett storskaligt utbrott kommer den att handla om hur dåligt förberedd sjukvården är. Att det inte går att skala upp antalet intensivvårdsplatser mångfalt under en kris. Att utrustning som slangar, skyddsmasker, handsprit och provtagningsinstrument kan ta slut och inte gå att få tag på.

Jönköpings-Posten rapporterade på torsdagen att Jönköpings kommun har 1 400 exemplar av den fullt fungerande Skyddsmask 90 i lager. Den saknar dock godkänd EU-märkning. Kommunen har ansökt om dispens hos Arbetsmiljöverket för att få använda den ändå och räknar med att få den beviljad. Arbetsmiljöverket har dock redan sagt nej till en sådan begäran från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), vilket Expressens Ann-Charlotte Marteus skrev i en ledarkrönika på torsdagen. Det är fjanteri och det har vi inte råd med just nu.

De tre storstadsregionerna vädjade på fredagen till staten om hjälp att säkra tillgången på materiel i vården. De begär att regeringen ska ta initiativ till produktion av sjukvårdsmateriel inom Sverige, även om det skulle finnas hinder i form av EU- och upphandlingsregler. Det är bara att blunda och stämpla "beviljas".

Inget får stå i vägen för att ge sjukvården och samhällsskyddet allt de behöver.