Under 2019 innebar det bland annat 52 300 kronor till Sveriges Stadsmissioner, BRIS och SOS Barnbyar.

För varje bostad Fastighetsbyrån får möjlighet att förmedla går 100 kronor till organisationer som verkar för att fler ska få ett tryggt hem. Företagets kunder involveras för att välja till vilken organisation pengarna från just deras affär ska gå.

Under 2019 innebar det totalt 523 bostäder i västra Skaraborg och 52 300 kronor insamlade. Utöver detta har företaget inför jul bjudit in till julkonsert som hölls i en fullsatt Nicolai kyrka i Lidköping den 12 december. Under konserten där bl.a Shirley Clamp sjöng hölls en insamling till kyrkornas gemensamma sociala kassa och Hospice Gabriel. Totalt samlades 36 664 kronor in.

– Vi förmedlar bostäder varje dag och ofta är det förknippat med glädje och hopp. Men långt ifrån alla i världen har förmånen att ha en bostad och alla som har tak över huvudet känner sig inte trygga i det egna hemmet. Det vill vi vara med och förändra genom att samarbeta med organisationer som gör verklig skillnad för utsatta barn och vuxna, säger Lars Johansson, franchisetagare på Fastighetsbyrån i Lidköping, Götene, Skara, Vara, Essunga och Grästorp i ett pressmeddelande.

För 2019 bidrog Fastighetsbyråns alla kontor med totalt 4,53 miljoner kronor.