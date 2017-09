Det började som en saga och fortsatte med två världsturnéer för Anneli "Pandora" Magnusson, som vid det stora genombrottet 1993 var i 20-årsåldern.

– Jag gick på musikgymnasiet i Västerås när en av mina lärare ville att jag skulle ringa upp en kompositör, som sökte en sångerska med attityd. Det slutade med ett möte med ett helt nyskapat kompositörsgäng som spelade upp några låtar med Eurodisco för sångerskan.

Pandora var först lite tveksam eftersom hon på skolan mest sysslat med, jazz, funk, klassiskt och amerikansk folkrock.

– Men det slutade med att jag lade sång på låtarna, berättar Pandora.

Först såg de henne som en demosångerska och testade en massa fotomodeller som skulle kunna vara frontfigur för konceptet, men ingen av dem höll måttet sångmässigt.

Därmed gick frågan tillbaka till Anneli Magnusson, som nu skulle förvandlas till artisten Pandora.

– Till slut tackade jag ja, utan att egentligen veta vad jag gjort. När sedan första låten släpptes gick allt väldigt fort, konstaterar sångerskan.

Den första singeln "Trust Me" blev succé i hela Skandinavien.

– Jag bytte skivbolag till tyska Virgin och då tog det fart där och i Japan, berättar artisten.

Sedan blev det framgångar i Australien, Mexiko, Sydafrika, Sydkorea, Hongkong och stora delar av Asien.

Sex miljoner skivor

Tolv studioalbum, sex miljoner sålda skivor över hela världen, åtskilliga hits på listorna, 20 guld- och platinautmärkelser och världsturnéer talar sitt eget språk. Pandora blev en av svensk musiks främsta exporter någonsin och hon är fortfarande en av de svenska soloartister som sålt mest skivor genom alla tider.

Inte minst i Japan, där hon blev superstjärna efter att ha sålt guld och platina varje gång hon släppte ett nytt album. Det gjorde hon även i andra länder, exempelvis Australien, där hon sålde mer än 400 000 exemplar av en enda singel och dessutom fick äran att stå modell för en alldeles egen Barbie-docka.

I början av 2000-talet deltog hon också i Melodifestivalen vid två tillfällen.

Men en dag knackade polisen på dörren.

Litade på maken

Hon lät maken bli manager, ett beslut hon sedan skulle ångra många gånger.

– Alla sa åt mig att låta någon annan ha hand om pengarna som kunde sin sak, detta så att jag kunde koncentrera mig på sången och turnéerna. Vem kunde vara bättre än den som stod mig närmast, förklarar Pandora.

Men när polisen tog med henne på förhör och skatteverket begärde ett stort skattetillägg förstod hon att maken inte skött ekonomin, utan misskött den.

Pengarna hon tjänat försvann i inbetalningar till skatteverket och 2010 blev hon fälld för grovt skattebrott och bokföringsbrott. Hon dömdes till tre månaders samhällstjänst, som hon också utförde.

– Jag insåg att min man ljugit för mig och 2003 slutade det i skilsmässa, säger sångerskan.

Artisten kände det som om hon var nere på den absoluta botten.

Gjorde om misstaget

Hon träffade en ny man, som hon fick barn med, men det skulle visa sig att hon på ett sätt gjort om sitt gamla misstag.

– Han lovade hjälpa mig med att reda ut ekonomin, men var samtidigt alkoholist och det slutade även den här gången i en mycket omtumlande skilsmässa. Det var mycket bråk och det resulterade i att mannen fick avhysas från min bostad.

Men vändningen skulle till sist komma.

Hovrätten hörde av sig och undrade om sångerskan ville ha resning i fallet med grovt skattebrott.

Det ville Pandora.

– De konstaterade att jag betalat tilläggsskatt och därmed dömts för samma brott två gånger, därmed friades jag helt från den domen. Det blev starten på något nytt.

Hon hade visserligen haft dundersuccén med "A Little Bit", som sålde 400 000 singlar i Australien, gett ut flera album under 2000-talet och varit med i Melodifestivalen, men nu kände hon sig fri igen.

– Jag har också börjat föreläsa om mina misstag under rubriken "Vem kan man lita på" och jag fick också lust att skriva om mina erfarenheter och har faktiskt spelat in en skiva på temat, även om den inte är utgiven ännu. Jag gjorde det med livemusiker från Finland och det var en ny och rolig erfarenhet.

Här får vi höra en annan sida av Anneli Magnusson, som vi musikaliskt känner igen från tiden på musikgymnasiet.

– Tanken är att jag så småningom hoppas kunna köra mina två karriärer parallellt. Jag har ju turen att ha så många hits på olika håll i världen att jag fortfarande kan hålla på med min musik. Dessutom är ju 90-talsgenren oerhört het just nu.

Skövdespelning

Inom kort väntar också en Australienturné och så spelningen i Skövde förstås.

Den 29 september ska hon uppträda under "Minnenas afton" på Bogrens.

– Jag blev nästan chockad då jag fick reda på namnet, tror de att jag är 70 år eller något liknande... Men jag har upprätt på Bogrens förut, så det blir säkert bra.

Med sina 47 år står Pandora fortfarande på scenen med stadiga ben, alltid redo att leverera ny Eurodisco.

Hon var visserligen verksam som artist även under de svåra åren. Bland annat fick hon 2012 en jättehit med "Drottningen av Åland”. En låt hon gjorde på förfrågan ihop med Radio X3M som en del i en antirasistkampanj för Radio Yle. Låten blev en av de mest spelade radiolåtarna och röstades även fram till utmärkelsen "Årets låt".

Spelades in av Kylie

Ett annat intressant kapitel är låten ”On A Night Like This”. Den skrevs för Pandora medan hon var på plats i studion för att spela in den och resten av albumet. Omkring ett halvår senare började hon få brev från fans som via hennes hemsida undrade varför Kylie Minogue hade spelat in hennes låt.

Det visade sig att låtskrivarna, på grund av olika omständigheter i kontraktet, inte bara hade gett låten till Pandora utan även till Kylie och dessutom till den grekiska artisten Ana Vissi. Det ställde till en del trubbel för Pandora och resultatet blev att både hon och Ana Vissi förlorade matchen.

Men sångerskan kom tillbaka med ny kraft och är nu redo för spelningen i Skövde.

– Jag har också hittat en ny särbo i Finland, där jag numera gör 80 procent av mina spelningar.

Och det är inte alla artister som fått en muffins uppkallad efter sig.

Lyssna på A Little Bit:

Lyssna på Trust Me: