– Jag kommer ju på dejten precis som jag är så du behöver inte göra dig till eller så, bara kom som du är du också. Ska försöka vara så ärlig och öppen som möjligt och berätta om mig själv, sjunga en hel del och bjuda på en del oväntade överraskningar, säger Jessica själv.

Under konserten kommer Jessica bjuda på sina favoritlåtar, arrangerade i olika kostymer och blanda musiken med ömsom humoristiska, ömsom djupdykande reflektioner över karriären och livet i stort.

Dynamisk kväll

Publiken kan se fram emot en intim och dynamisk kväll, full av ljuv musik och en och annan överraskning, precis som det skall vara på en dejt.

Sedan Melodifestival-debuten i duon Fame med låten "Give Me Your Love", som resulterade i en topplacering i Eurovision Song Contest, har Jessica medverkat i Melodifestivalen ytterligare sex gånger.

Hon har också:

• Vunnit en Guldmask för bästa kvinnliga huvudroll för sin roll i musikalen ”Little Shop of Horrors” (2008).

• Gett ut den självbiografiska boken ”När kalla nätter plågar mig med minnen av hur det var” (2009) och den har sålt 120 000 exemplar.

• Legat i fantastiska 98 veckor på Svensktoppen med låten "I Did It For Love", som även blev utsedd till årets låt i programmet (2010).

• Släppte albumet 40.14.4., som hon skrev tillsammans med Peter LeMarc och Marit Bergman.

• 2018 blev det ännu en finalplats i Melodifestivalen, denna gång med låten "Party Voice" som också blev en gigantisk radiohit och som visar att Jessica är mer än redo att ta bandet med sig ut på turné i eget namn.