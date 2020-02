Milot gick in till första ronden lite nervösare än han räknat med, men så fort han klev in i ringen så släppte all nervositet och han kände sig som hemma. Hans motståndare sprang rakt fram och var väldigt aggressiv, men Milot behöll lugnet och använde sina raka fina tekniker och lyssnade väldigt bra på vad hans coach Vigan Osmani sa till honom under matchens gång.

Efter rond ett var slut kände Milot att han var överlägsen sin motståndare och även konditionen var på sin plats. Rond två och tre var likadana och Milot behöll lugnet och gjorde det han skulle och vann överlägset med domarsiffrorna 3–0.