Fakta: Skara FC

Nyförvärv: Didrik Eriksson (IFK Tidaholm), Adam Gadzo (Lundsbrunns IF), Andreas Friberg, (Axvalls IF), Jacob Lindroth (assisterande tränare, Skövde AIK), Marcus Erlingfors (Axvalls IF), Amin Naseri (Skövde AIK Akademi), Rasmus Holmqvist (IFK Tidaholm).

Förluster: Lukas Lilja (Skövde AIK, Patrik Andersson (tränare, Tidaholms G&IF), Matias Laurila (flyttat hem till Finland), Omar Conteh (Landvetter IS).

Kommentar: "Ett bra fönster där vi fått behålla nästan hela truppen och fått in nya spännande spelare samt några av våra återvändande spelare", säger fotbollsansvarige Peter "Preck" Karlsson.