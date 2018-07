Det var den 4 juni förra året som en polis uppmärksammade den 63 -årige mannen från Skövde vid Rattugglan utmed E20 utanför Mariestad. Mannen körde en skåpbil med släpkärra, som såg ut att vara tungt lastad. Vid Hasslerör stoppades ekipaget och det visade sig vara lastad med en stor mängd alkohol. Det var sammanlagt 2 500 liter alkohol; starköl, cider, starksprit samt vin.

Enligt Tullverkets bedömning får man för privat bruk föra med sig in i landet 10 liter sprit, 90 liter vin, 20 liter starkvin samt 110 liter öl.

I polisförhör har mannen sagt att han hämtat alkoholen på Statoil i Skillingaryd dagen innan. En kompis hade ringt och fått fel på bilen. Mannen hade då lovat kompisen att hjälpa till genom att hämta dryckerna och se till att leverera det till kompisen som bor i Arvika. Vem kompisen var ville han dock inte säga.

I utredningen har det framkommit att mannen frekvent åkt till Tyskland. De senaste tre åren har hans Brobizz till Öresundsbron registrerats sammanlagt 194 gånger vilket innebär 97 resor tur och retur över bron. Enligt vad han själv har sagt så hjälper han kompisar som ibland behöver hjälp med transporten.

I samband med husrannsakan i fordonet anträffades en GPS som togs i beslag. En stor mängd resor är registrerade. Tre resor som gjordes mellan maj och juni visar att man kört till Burg i Tyskland, varit där någon timma och sedan kört hem igen.

Annons

Dessa uppgifter är några av åklagarens tunga bevis , liksom beslaget förstås.

I historiken på mannens bankkonto har polisen också sett att det med jämna mellanrum gjorts stora insättningar från privatpersoner samt av honom själv som saknar naturlig förklaring.

Bland annat har en person satt in sammanlagt 193 460 kr fördelat på 14 tillfällen under perioden. Sammanlagt har det satts in 349 064 kr som man inte kan se någon naturlig förklaring till.

Nu åtalas mannen för smuggling och för olovligt innehav av alkoholhaltiga drycker i syfte att sälja det