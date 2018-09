Årets Konstnattsutställning på Galleri Sandström i Falköping heter ”Adventure” - och det är flera nyheter som presenteras av konstnärsparet och utställarna Annelie och P-A Sandström.



Foto: Robin Ohlausson / LaveMedia

Bland annat är det premiär för P-A:s sandgjutna skulpturer i glas. Även det omtyckta Mekelsmässäpplet som firar 10-års jubileum i år kommer att presenteras i glas.

Under två års tid har P-A Sandström förberett sig och jobbat med original som han i sommar har sandgjutet i glas på Pukebergs Glasbruk i Nybro i Småland.

P-A är mest känd för sina ansikten och masker som han skapat i stengods/raku under cirka 15-års tid. Han har även arbetat en del i brons - och nu är det alltså premiär för glas.

– Glas är ett material som fascinerat mig under en längre tid. Och nu är äntligen alla förberedelser och allt arbete gjort för att kunna presentera mitt första konstglas. Det känns mycket roligt att ha premiären på hemmaplan just under Konstnatten som är en stor höjdpunkt på året.

P-A är även upphovsman till Mekelsmässäpplet - symbolen för Konstnatten och Skördefesten i Falköping-Tidaholm. Han har tidigare gjort det i keramik, men nu på 10-års jubiléet presenteras det för första gången i glas.

Annelie Sandström visar nytt måleri och tavlor i mixed media - bland annat med inspiration från storstäder och djurlivet. Hon visar även ny möbelkonst som hon också arbetar med samt tredimensionella skulpturala objekt. Även gemensamma konstverk av Annelie & P-A Sandström visas på utställningen som pågår över Konstnatten den sista helgen i september och avslutas den 6:e oktober.