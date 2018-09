Ny uddamålsförlust för Götene: ”Får alltid jobba i motvind”

Skövdes 29:e matfestival är lagd till handlingarna. På grund av regnet under fredagen kom de stora publikmängderna under lördagen.

– Totalt tror jag vi hade ungefär 50000 besökare, säger Next Skövdes VD, Mats Olsson.

– Snart börjar vi med planeringen inför 30-årsjubileet nästa år. Matfestivalen 2019 kommer inte att gå obemärkt förbi.