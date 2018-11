Fakta om studien

Studien gjordes under handledning av professor Nóra Kerekes och i samarbete med Anis Sfendla. Artikeln är publicerad i open access-förlaget The Frontier (Sfendla, A., Malmström, P., Torstensson, S. & Kerekes, N. (2018). Yoga Practice Reduces the Psychological Distress Levels of Prison Inamte. Academic Journal. Frontiers in Psychatry, Vol 9. 3 September 2018. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00407)