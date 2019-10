Undersökningen i siffror

10 procent av lastbilsförarna som var med i undersökningen angav att de kollar på sin telefon upp till sex gånger i timmen under färd. Samtidigt berättade 13 procent att de kollar telefonen 3-4 gånger i timmen – medan 45 procent angav att de kikar in mobilen upp till två gånger under den tiden.

Endast 17 procent avstår helt från telefonen, enligt statistiken.