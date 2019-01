Företaget Gunnar Dafgård AB har sedan tidigare begärt att få en ny detaljplan som bland annat möjliggör byggnation av ett nytt 45 meter högt höglager. Förslaget till detaljplanplan var ute på samråd hösten 2017. Frågor har nu utretts vidare och synpunkterna som kom in i samband med samrådet har diskuterats. Förslaget har justerats och ska nu gå ut för granskning, där de väsentliga delarna som höglagrets höjd och höjning av övrig bygghöjd från 10 till 15 meter kvarstår.

- Under samrådstiden kom synpunkter in från närboende bland annat mot att ett nytt så högt lager skulle få byggas. Dessa synpunkter har vi fått väga mot nyttan som företaget kommer att ha av en utbyggnad, säger kommunalrådet Susanne Andersson (C) i ett pressmeddelande.

– Dafgårds är en viktig arbetsgivare i kommunen och detta ger dem möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten på orten. Vi har i processen diskuterat frågan mycket men ändå varit ganska eniga mellan partierna.

Att tillåta ett nytt höglager på 45 meter, istället för ett till på 35 meter som nuvarande lager är, medför att kapaciteten ökar med ytterligare 10 000 pallplatser. Att bygga på höjden är mer energieffektivt vilket minskar påverkan på miljö och klimat. Den ökade möjliga lagringsvolymen medför också minskade transporter till och från externa lager. Att öka bygghöjd från 10 meter till 15 meter på övriga byggnader möjliggör för moderna energieffektiva installationer på byggnadernas tak, vilket totalt sett minskar påverkan på omgivningen.

Planen har kompletterats med volymstudier och solstudier för att visa påverkan på närbelägna bostadshus. Husen på Gammelstadsvägen i Källby kommer att påverkas av skugga seneftermiddag och kväll under vår och sommar. De kommer inte att skuggas mer av ett nytt lager än de gör av närbelägen skog redan idag, men det kommer sannolikt att upplevas som en mer kompakt skugga på grund av lagret.

- Vi förstår mycket väl de närboendes synpunkter. Det vi har kompletterat med är att ställa krav på gestaltning av en ny höglagerbyggnad för att ändå mildra påverkan, säger oppositionsråd Åsa Karlsson.

Övriga justeringar som har gjorts i detaljplanen sedan samrådet är i huvudsak att ytor för natur samt strandskydd har förändrats något, angivelsetypen för byggnadshöjd har ändrats och administrativa bestämmelser om underjordiska ledningar har införts.

Om kommunstyrelsen den 6 februari beslutar att planförslaget ska ställas ut för granskning kommer detta att ske den 13 februari. Granskningstiden är mellan den 13 februari och den 13 mars. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för berörda av förslaget att lämna sina synpunkter. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige innan sommaren om allt går som planerat.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett 45 meter högt höglager, samt att för delar av området höja byggnadshöjden från 10 till 15 meter. Syftet är också att möjliggöra för framtida byggnation där det i dag finns allmännyttiga underjordiska ledningar och att möjliggöra en ny transformatorstation.