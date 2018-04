LÄS MER:Matfestival med mersmak

Matfestivalen är det största publika eventet i Skaraborg, årets upplaga blir den 29:e i ordningen. I fjol serverades över 70 000 portioner under två dagar och 50 000 personer besökte festivalen.

Med tanke på de stora ombyggnationerna som just nu pågår i city har frågetecknen kring årets matfestival varit flera. Under en presskonferens strax efter lunch på fredagen gav dock Next Skövdes VD Mats Olsson svar på tal.

– Många har undrat och därför tyckte vi att det var viktigt att poängtera att det även i år blir en Matfestival.

Årets matfestivalen anordnas 31 augusti - första september. Miljön kring S:ta Helena kyrka byggs om under sommaren vilket gör att festivalen i kommer att bli lite annorlunda i år.

– Vi kommer att flytta ner festivalen längre ner i Kyrkparken och på så sätt komma närmre scenen som brukar finnas där, säger Micael Worbin som är evenemangsansvarig på Next Skövde.

För att lösa ekvationen, samma antal tält på en mindre yta, innebär att Matfestivalen trängs samman.

– Det kommer att bli mindre tält än tidigare för att få plats på den yta vi har tillgång till. För oss som arrangörer blir festivalen inte speciellt annorlunda. För besökaren kan logistiken mellan alla delar bli annorlunda, säger Micael Worbin.

Ombyggnationen av Hertig Johans Torg kommer att inledas först efter Matfestivalen vilket gör att saluhallen på torget kommer att se ut som vanligt. Däremot är det inte aktuellt med kommuntorget då de ytorna istället kommer att fyllas av valstugor inför det stundande valet nästkommande helg. På Sandtorget anordnas precis som vanligt tivoli.

Förutom att årets Matfestival blir något mer komprimerad tar arrangörerna i år ett litet annat grepp när det kommer till artistutbudet.

– Det kan vi inte avslöja riktigt än. Vi har kontakt med en av Sveriges ledande artistförmedlingen som har uppdraget att sy ihop något som ska locka. Men mer om det kan vi inte säga i nuläget, säger Micael Worbin.

– Vi kan också avslöja att vi inför nästa år kommer att slå på stort. Då firar vi 30-årsjubileum och det kommer självklart att märkas. Exakt hur beror på hur ombyggnationerna fortskrider, säger Mats Olsson.

