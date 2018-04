I maj anordnas åtta vandringar i närområdet som sedan några år tillbaka samarbetar under evenemanget Vandra i Skaraborg.

– Att vandringarna anordnas under denna tid är ju just för att det är under denna period som naturen egentligen är som allra vackrast, säger Ulrika Persson, Friluftsfrämjandet Kinnekulle som arrangerar nattvandringen, i ett pressmeddelande.