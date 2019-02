På fredagsförmiddagen drog ett lågtryck från sydväst in över Skaraborg – och det är bara början på busvädret som kommer att pågå under helgen.

– På kvällen kommer ett nytt större regnfall in och det kommer ligga kvar till lunchtid på lördagen. Sedan blir det lite paus innan ett nytt regnområde drar in. Det är så det ser ut hela helgen. Lågtrycket drar in på löpande band och det kommer passera en hel del regn, säger Jon Jörpeland och berättar att man inte räknar med något snöfall alls.

– Temperaturen håller sig på plussidan hela helgen. Kanske att det kan gå upp till fyra plusgrader, säger Jörpeland.

Meteorologen berättar också att det är få solstrålar i sikte.

– Det är mulet och regn som väntar. Chansen att få sol är väldigt liten.