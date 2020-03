Syftet med ombyggnationen är att stationsområdet ska utvecklas. Det ska bli en ökad trygghet i centrum, samt ska ett bättre flöde skapas mellan stadens norra och södra del. Förändringarna ska också möjliggöra fler centrala bostäder, vilket SkLT tidigare har rapporterat om.

För att kunna genomföra arbetet på stationsområdet stängs Vallgatan av för all trafik, inklusive cykel och moped. Detta påverkar naturligtvis alla som vanligtvis använder gatan.

– Det kommer att bli en omdirigering via Skaraborgsgatan, så där kommer det att bli mer trafik. Men så blir det när man gör den här typen av arbeten, det är oundvikligt, säger Mats Bäck, avdelningschef på gata/park i Skara kommun.

– Men det är självreglerande också. Blir det svårt att ta sig fram på Skaraborgsgatan kan man välja andra vägar.

Förbud mot lastbilar

Den 9 mars börjar också förbudet mot genomfart för långa och tunga fordon att gälla i centrum. Förbudet blir permanent på Skaraborgsgatan, och eftersom Vallgatan stängs av för all trafik under en period kommer lastbilar under tiden som ombyggnationen pågår att hänvisas till E20. Mats Bäck tror inte att det kommer innebära några problem.

– Det är alltid någon som kommer fram och undrar varför det är avstängt, men vi har varit ute och informerat i god tid, säger han.

Från och med den 20 april kommer bussarna återigen att få tillgång till Vallgatan, eftersom det då kommer att finnas tillfälliga busshållplatser där medan stationsområdet görs om.

– Sedan ska det vara nya hållplatser där även efteråt, och det ska också byggas fartgupp på sträckan, så allt det behöver vi göra klart innan vi släpper på bussarna igen, förklarar Bäck.

Färdigt till hösten

Samtliga entreprenörer väntas vara klara med sitt arbete den 27 november, och trafiken beräknas vara igång igen på Vallgatan redan den 30 oktober. Just nu finns det inget som pekar på att det skulle bli några ändringar.

– Det är svårt att säga nu innan det har börjat. Vad som eventuellt skulle kunna orsaka en försening kan jag inte ens spekulera i, konstaterar Mats Bäck.